內地影視的網劇江湖今年一反常態，走出家長里短，大興懸疑題材。前有愛奇藝「迷霧劇場」的開山之作、掀起收視風暴的《隱秘的角落》，後有騰訊不甘示弱，以改編自台灣作家陳雪同名小說的《摩天大樓》迎頭趕上，再賺一波眼球。 撰文︰齊因

Angelababy劇中的哭戲和演技頻頻引發熱議。（《摩天大樓》劇照）

乍看之下，女主角Angelababy顯然是最大的賣點，素來飽受演技爭論的她，被編劇直接調侃，「上來就是一個屍體」，言下之意，篇幅甚少，無礙觀瞻，然而，就在她的哭戲和演技，以及那張過度精緻的臉頻頻引發熱議之際，有人讚美：「劇情緊湊到可以忽視她的存在」；也有人致歉：「與導演的立意相比，自己對演員的抗拒太狹隘了」。

一口氣看畢16集，驚嘆地發現，正如《隱秘的角落》圍繞殺人犯與三個小孩間的貓鼠遊戲，關照青少年原生家庭與心理成長，《摩天大樓》裏以Angelababy「這具屍體」為核心的住戶們，你方唱罷我登場，透過眼花繚亂的線索和供述，呈現了一幕幕當代女性生存現狀的剪影，也上演了一場女性命運共同體的救贖之路。

雙和市高檔屋苑「摩天大樓」租戶，咖啡館老闆鍾美寶（Angelababy飾）被發現懷抱炭盆倒斃家中。 （《摩天大樓》劇照）

推理格局：情節反轉與思維博弈

所有的故事，緣起一宗妙齡女子之死。

雙和市高檔屋苑「摩天大樓」租戶，咖啡館老闆鍾美寶（Angelababy飾）被發現懷抱炭盆倒斃家中，後腦卻有重物撞擊痕迹，明顯有人清理過現場，未留下任何指紋皮屑。是夜，恰逢大廈停電，發現屍體的保安鍾保羅（呂聿來飾）報警之餘情難自控，哭喊「對不起，是我害了你」，失態的舉動，讓他被警察二人組鍾敬國（郭濤飾）和楊蕊森（楊子珊飾）鎖定為頭號嫌疑人，卻牽一髮而動全身，發現這些摩天大樓的中產階級住戶們，個個都與鍾美寶有關聯，也都藏着不能說的秘密。

鍾美寶與建築師林大森（右）為情人關係。（《摩天大樓》劇照）

鍾保羅供出死者的業主，自稱是鍾美寶情人的建築師林大森（鄭人碩飾），他承認難忘這位青梅竹馬，故金屋藏嬌，給老婆李茉莉（張柏嘉飾）買的衣裳首飾都要給情人一份，警察追蹤鍾美寶的通話記錄，發現一個頻繁與她通話的號碼，正是李茉莉，莫非姦情敗露，大婆質問過小三？審訊室裏，家境優渥的李茉莉一臉漠然地否認，「我和她根本是兩個世界的人，她的生死愛恨，與我無關。」

隨着調查的展開，鍾美寶的身世也浮出水面，母親被不同男人拋棄，幼小的她和弟弟過着顛沛流離的生活，為逃避繼父一次次上門討錢，姐弟倆只是偶爾通過鐘點工葉阿姨聯繫，而這位眾人交口稱讚的葉阿姨，卻在跨年夜業主聯歡之際，被警方以「拐帶兒童」的罪名帶走……神秘的身份，複雜的關係，也讓兇手的身份愈發撲朔迷離。

鋪排至此，不得不提起幕後功臣，台灣導演陳正道。看過其前作《催眠大師》及《記憶大師》的，不難察覺，陳正道迷戀的，是借助情節之「反轉再反轉」的狡黠，與觀眾進行思維博弈。《催眠大師》中，看似是醫生給病人心理治療，實則身份調轉，真正的病人另有其人，《記憶大師》亦然，大腦被錯誤植入殺人犯記憶的男主角一再回想兇案場面，配合警方調查，無數懷疑過後，最後十分鐘方揭曉，兇手恰是那個看起來最無可疑的人。

《摩天大樓》同理，16集的故事切分成8個單元，兩集講述一組嫌疑人，以及「我」與死者的關係。每人都在極力表現，也在極力掩藏，似乎都有嫌疑，卻又互證不在場，既互相羈絆，也各懷鬼胎。

真兇是誰？

齊因 主修文學和性別研究 喜歡文字工作

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）《《摩天大樓》搭上想像的東方快車》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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