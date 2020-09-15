在全球其他國家仍深陷新冠肺炎疫情，尤其是美國、印度和巴西三國甚至一度每日新增超過3萬宗確診病例的時候，作為最早發現新冠病毒的國家，中國於上周二（9月8日）舉辦了「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」。外界將大會解讀為中國官方對過去八個多月全社會抗疫工作的總結，更是中國政府和中共高層對未來接續奮鬥的宣言。

大會由國務院總理李克強主持，全國人大常委會委員長栗戰書宣讀主席令，中央政治局常委王滬寧宣讀表彰決定，國家主席習近平頒獎並發表講話，全國政協主席汪洋、中紀委書記趙樂際、國務院副總理韓正及有「第八常委」之稱的國家副主席王岐山均有出席。

大會不僅匯聚了中共權力金字塔頂端的政治局七常委，還有軍隊高層及省部級的各部委、地方大員。

習近平（前排中）表彰鍾南山（前排右二）、張伯禮（前排左二）、張定宇（前排右一）、陳薇（前排左一）。（新華社）

按中國官方文件相關規定，國家勳章和國家榮譽稱號一般每五年授予一次。在中共建政「逢五、逢十」周年時進行，上一次國家勳章和國家榮譽稱號集中評選頒授是在2019年，也就是中華人民共和國成立七十周年之時。表彰大會打破了常規，時隔一年再次頒授國家勳章和國家榮譽稱號，不僅保留了以往的高規格，諸多不同以往的細節也備受外界關注。

在這次表彰大會的現場—面積超過7,000平方米的人民大會堂二樓大宴會廳進行合影留念環節時，除了前排中央區的位置留給了四位國家勳章和國家榮譽稱號的獲得者，中央區域後面幾排的位置，留給了湖北代表團。此外，在舉行表彰大會的萬人大禮堂，湖北代表團也被安排在前區中間位置。這顯然是官方對遭受疫情苦難的湖北的關注和鼓勵。

習近平與國家勛章和國家榮譽稱號獲得者，以及全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、先進集體代表等合影留念。（央視截圖）

堅強領導回應美國打壓

第四，習近平在大會現場的講話被解讀為對中國疫情防控的總結、對下一步發展的展望，也是對疫情爆發後，美國愈發明顯的打壓姿態的回應。

一枚共和國勳章、三個國家榮譽稱號、1,499名先進個人、500個先進集體，以及其背後代表的14億中國人民—這次抗疫表彰大會講話中，習近平將其總結為生命至上、舉國同心、捨生忘死、尊重科學、命運與共的「偉大抗疫精神」。

習近平在大會現場的講話被解讀為對中國疫情防控的總結、對下一步發展的展望。（路透社）

習近平用了四個「充分展現」總結道：「抗擊新冠肺炎疫情鬥爭取得重大戰略成果，充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢，充分展現了中國人民和中華民族的偉大力量，充分展現了中華文明的深厚底蘊，充分展現了中國負責任大國的自覺擔當。」

「重大的歷史進步都是在一些重大的災難之後，我們這個民族就是這樣在艱難困苦中歷煉、成長起來的。」習近平說。今年過去的八個多月裏，習近平在不同場合都提到「精神」的力量。抗戰精神、老西藏精神、蒙古馬精神、東北老航校精神、西遷精神、延安精神、「兩彈一星」精神等，這些精神無不是在艱難困苦中孕育出來的，被中共視為經過實踐、鬥爭、奮鬥所取得的精神財富。

針對不斷反覆蔓延的疫情，習近平表示，「要慎終如始、再接再勵，全面做好外防輸入、內防反彈工作，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，決不能讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。」有評論稱，這次大會標誌着中國抗疫取得最終勝利，也意味着中國對國產疫苗的效用有了充足信心……

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《默哀、紀念與鼓勵 抗疫表彰大會宣示社會運行復常》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

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