7月下旬，美英右翼智庫亨利．傑克遜學會（Henry Jackson Society）曾在倫敦舉行關於「五眼聯盟」跟中國脫鈎的國際會議。澳洲國會情報聯合委員會主席、澳洲自由黨議員黑斯蒂（Andrew Hastie）提出，五眼成員國可自組一個自由貿易區，並邀請日本加入五眼聯盟的情報分享系統。建議除了得到英國國會下議院外交事務委員會主席、保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）支持之外，也得到應邀與會的日本防衛大臣河野太郎的和應，河野更承諾日本將支持英國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。 撰文：黃伯農

本文探討五眼聯盟邀日本加盟的起源和戰略考慮，提出五眼欲加強利用日本作為東北亞邊陲地帶的「地緣政治支軸」（geopolitical pivot） 作用，將強化日本的對外情報功能。

我的方法是實驗性地以「種族國際關係」框架作分析，透視五眼聯盟成員國雖表面上是多元種族社會，但實際上所有對內、對外政策的制訂均為鞏固以英語為母語的「盎格魯撒克遜人種」（Anglo-Saxons） 為首的白人統治階級的利益和永續霸權服務。

雖然美國一直向日本提供對外情報，但已不能滿足日方需要。圖為《日美安保條約》簽署六十周年紀念儀式。（Getty Images）

我研判五眼聯盟欲制動東京去「離岸監視和策反」中國、俄羅斯和朝鮮的崛起和動態。這主要是於美國單邊全球霸權衰落之時，讓五眼內的白人統治階級能盡快與日本、德國和法國共同過渡轉營至一個新型多邊霸權集團，達到以「八眼圍堵歐亞大陸」的新一代多邊全球霸業鴻圖。

2019年6月，澳洲情報學者費思洛（Nicholas Fishlock）於瑞典的「安全及發展政策研究所」（ISDP）發表報告，題為《取悅政治夥伴的政策：二十一世紀日本情報政策的發展》。費思洛以澳洲角度去研判日本加入五眼情報系統的可能，然而，費思洛亦提出日本加入五眼聯盟最少須符合三個條件……

黃伯農 英國巴斯大學 政治、語言及國際研究學系副教授

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《「五眼」邀日本加盟的戰略考量》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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