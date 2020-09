一場疫症大流行,改變不少行業的生態,有說英國廣播公司(BBC)決定將百分之七十的員工撤離倫敦,以節省租用辦公室的成本,其總裁Tony Hall直接指「在疫情中學到的就是建築物數量其實超於人們的需要」(What we’ve learnt from Covid is that you don't need as many buildings as you think);亦有愈來愈多人體驗在家工作(Work From Home)後,選擇在遠離大城市的小鎮居住,以享受較低的生活成本。既然疫情對人們的影響如此全面,金融科技又如何?在疫症大流行下,是窒礙發展,抑或是加快了?

撰文:羅乃智