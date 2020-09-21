基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導、耗資二億美元拍攝的《天能》，成為疫下戲院重開的首輪大片。電影以「時間順逆」掛帥，不斷拋出高深概念，被形容十分燒腦。可是，科幻外衣只為拋書包和炫技，本片只是荷里活又一齣爽片。

導演是說故事能手，非線性敘事是其拿手好戲，首作《玩跟蹤，反跟蹤》、揚名作《凶心人》名副其實地燒腦，讓觀眾墮入五里霧中，結尾才有恍然大悟的震撼。上世紀九十年代，他尚未被荷里活大片廠「薰陶」，仍屬「作者型導演」。《蝙蝠俠》三部曲的成功，令他躋身億萬大導行列，及至《潛行凶間》、《星際啟示錄》，開始加入各種深奧設定，建構專屬世界觀，電影重心亦轉到動作戲碼而非劇本之上。

本片牽涉順時、逆時、時空亂入的元素，背後涉及的複雜科學概念，正是「燒腦」所在。（《TENET天能》劇照）

他不愛電腦虛擬影像，喜歡實景拍攝，尤其鍾愛IMAX格式，確為觀眾帶來更佳視覺效果。片裏一幕珍寶客機撞毀大樓的重頭戲，飛機是真的，撞擊也是真的，惟該幕同時標誌他已成徹頭徹尾的技術型導演，放下了注重劇本的初心。

由飛車到壓軸大戰，順逆兩組人馬火爆交鋒，大場面亦非常震撼。（《天能》劇照）

本片牽涉順時、逆時、時空亂入的元素，背後涉及的複雜科學概念，正是「燒腦」所在。本片的「燒腦」並非導演跟觀眾「鬥智」，有別前作留下餘韻，好讓觀眾思考補白。不難看出，此片相關時空設定只為提供契機，好使導演發揮極富新意的動作場面，例如出現人、物在同一畫面順時、逆時的詭異構圖。由飛車到壓軸大戰，順逆兩組人馬火爆交鋒，大場面亦非常震撼，彷彿就想麻痺觀眾腦袋。至於劇情如何燒腦？其實，導演已藉角色之口，將一切「畫公仔畫出腸」，攤開告知觀眾…

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上文刊登於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《《天能》燒腦神作只是炫技爽片》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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