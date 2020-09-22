美國共和黨人布蘭斯塔德（Terry Branstad）上周一（9月14日）辭去駐華大使之職的消息並不令人意外，畢竟在特朗普政府推動和中國脫鈎、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發起對華意識形態戰的背景下，布蘭斯塔德在北京很難有發揮空間。

雖然辭職本身並不意外，但其辭職方式卻甚為突兀：先由美國媒體傳出，然後駐華大使館發文，而中國外交部當天明確表示並無收到美方通報。當晚，美國國務院也沒有發聲明，而是由蓬佩奧通過Twitter確認布蘭斯塔德辭職的消息。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

相較而言，布蘭斯塔德能夠擔任駐華大使三年，實屬不易。目前擔任駐華大使時間最長的是小布殊（George W. Bush）時期的雷德（Clark T. Randt），橫跨小布殊兩個任期。奧巴馬執政時期，先後有洪博培（Jon Huntsman）、駱家輝（Gary Locke）和鮑卡斯（Max Baucus）擔任駐華大使。洪博培當時辭職是為了競選總統，駱家輝辭職則是因家庭不和等因素，鮑卡斯屬於特朗普上台之際主動結束任期。

布蘭斯塔德表面上看是退休式辭職，但若分析當前美國國內政治形勢和中美關係現狀，其辭職背後還有更多政治考量，主要體現在以下三個方面。

2012年，時任中國副主席習近平和布蘭斯塔德在愛荷華州得梅因的州宴上。（Getty Images）

一、避過中美關係惡化的責任

和總統一樣，大使也注重個人「歷史地位」，尤其是那些出使大國的大使，都希望能留下好的成績和印象，為自己積累聲譽，助力其仕途發展，包括競選總統等。但布蘭斯塔德出使北京期間卻目睹了中美關係由貿易緊張轉向經貿、科技和意識形態層面的全面對抗。

兩國關係急劇惡化、脫鈎論逆流不斷，皆超出了布蘭斯塔德能夠駕馭的範疇。在這種背景下，若他繼續擔任駐華大使，只會淪為兩國關係惡化的直接「替罪羊」。過去沒有哪位駐華大使願意看到自己任內兩國關係不斷惡化。所以，布蘭斯塔德現在辭職算是一個比較安全的選擇，避開了未來中美可能的對抗鋒芒。

美國國務卿蓬佩奧早前不斷打「反共牌」，推動和中國脫鈎，外交上消極對待和中國的接觸。（資料圖片）

二、留華已無用武之地

一般來說，中美關係處於低谷，或者瀕臨危機的時刻，正是需要大使在北京斡旋的時候。而布蘭斯塔德也是這方面的最優人選。2016年末，特朗普就職前曾稱讚布蘭斯塔德和中國領導人習近平的私人關係，認為布蘭斯塔德在理解中國和中國人民方面很有優勢。但現實證明，布蘭斯塔德的這種優勢無法為中美關係帶來積極的變化。

如今，蓬佩奧不斷打「反共牌」，推動和中國脫鈎，外交上消極對待和中國的接觸，自然會讓一向強調經貿合作的布蘭斯塔德處於非常尷尬的處境……

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《美國駐華大使辭職的三大理由》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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