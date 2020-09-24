「日企正排隊撤離中國」—1,670家日本企業，總計價值168.9億美元的產業投資正在移出中國。這是《日本經濟新聞》9月9日的一則報道，也被不少西方媒體轉引。此外，據韓聯社9月7日報道，韓國著名電子企業三星電子（Samsung Electronics）也表示，位於天津的電視機廠將於11月底停運。這是繼8月三星電子關停在華最後一家電腦廠後的又一舉動。

那麼，日韓企業正在加速「逃離」中國嗎？隨着內地勞動力成本迅速上升和中美貿易摩擦升級，中國對外資的吸引力和市場需求是否正在衰退？沒錯，不少跨國企業正在將產業鏈移出中國，這是一個事實，但也是一個巨大誤解。

瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）6月發布的一份針對新冠肺炎疫情期間內地企業的問卷調查顯示，在內地設廠的150多家出口製造業企業中，有近76%準備或正在把一部份產能移出中國。瑞銀中國區首席經濟學家汪濤也曾在相關視頻研討會上指出，內地外國直接投資（FDI）在其國內生產總值（GDP）中的佔比已持續下降多年，外資企業正在將生產基地轉移回本國或分散到越南、印度等關稅更低、勞動力更廉價的國家。

三星電子顯然不是「逃離」中國，而是將低端產業轉移出中國。圖為三星在印尼設立的電子消費品工廠。（Getty Images）

看來，中國經濟真的出了一些問題，在華外資企業彷彿在加速「外逃」。但一個被忽視的事實是，三星電子雖然宣布關閉在華電視機廠，卻在去年向西安半導體存儲晶片項目追加了80億美元的投資。日本電子產品製造商索尼（Sony）關閉在華手機廠後，亦轉而投資近4億美元購買內地相關娛樂網站的股權。

其實，並沒有發生什麼資本「外逃」，中國只是在進行產業結構的轉型升級。這不僅僅包括內地企業，也必然包括外資企業。跨國公司們不得不加速調整自身在中國的產業佈局，將低端產業鏈從中國「外移」。「外逃」還是「外移」，一字之差，謬之千里。

（資料圖片）

內地企業歷經改革開放逾四十年的成長，已在服裝、機械、家電、電子等產業上逐漸取得市場優勢。上世紀九十年代末，紡織服裝、製鞋等外資企業已從內地向東南亞轉移。2000年以來，內地家電企業快速增長，又將外資品牌擠出中低端市場，甚至開始搶佔國際市場份額。2008年後，內地港口機械、大型裝備，以及汽車、電子通訊產業也開始快速發展，進一步縮小了外資企業的在華市場份額。如今的內地市場，無論是日常消費品，還是像家電、汽車、手機這樣的耐用消費品，外資品牌的絕對優勢早已不在。

上文節錄自第232期《香港01》周報（2020年9月21日）《三星電子完全撤離？在華外資產業鏈外移背後》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

232期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】當法治遇上政治—傅華伶與陳祖為對談 如何跨越央港話語鴻溝？

從沙中線剪短鋼筋到新信號系統延遲啟用 「吹哨者」論港鐵管治之惡與壞

收拾特朗普留下的外交爛攤子 拜登如何重塑美國的全球形象？

全球零售靜待「疫」轉勝

迪士尼仍是最後贏家 混血《花木蘭》緣何不討好？

「三隻小豬」的啟示 新版腦機介面欲藉「豬腦」翻身

想像中的世界 疫後旅遊之道：假裝在國外