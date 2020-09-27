【我在時間盡頭等你．影評】原著感動絕倫　遺憾失諸交臂

《我在時間盡頭等你》是齣催淚愛情片，入場前宜準備紙巾。須注意，這跟廉價的催淚片不同，非靠一時的場面、音樂，以至生離死別帶動。本片帶來的感動絕對貨真價實，由次數到種類且不一而足，甚而未到高潮喊位，淚水已止不住滾滾落下。

感動來源眾多，本片則依靠「特別的事」，來製造「特別的人」與「特別的關係」；由此衍生的愛情故事，在華語電影中誠很新穎，可惜片中保留不少老套橋段，初看之下難免使人氣結。畢竟，導演姚婷婷年僅30餘歲，本片亦是她的第二齣電影而已，故不少微觀處理都待改善。尚幸，改編自同名小說的原著大橋，卻成功拯救了她，觀乎宏觀劇本鋪排堪稱妙絕，不論劇力抑或言志都入木三分。

《我在時間盡頭等你》是齣催淚愛情片，入場前宜準備紙巾。（《我在時間盡頭等你》劇照）

事實上，主角李鴻其、李一桐都有水準出色的演出，遺憾編導方面卻失諸交臂，以致本片淪為又一個小說比電影更好的作品。

所謂「我在時間盡頭等你」，心水清者可料到涉及時空穿越，部份文章還「劇透」提到本片或較《天能》燒腦—無疑，此屬穿鑿附會、嘩眾取寵，因電影重點並不在理性燒腦，而在感動人心。

本片憑藉時光穿越元素來製造特別的關係，但編導方面還不夠成熟，尚缺火候。（《我在時間盡頭等你》劇照）

故事講述林格（李鴻其飾）擁有一隻可以回到過去的手錶，因而能將愛人邱倩（李一桐飾）的死亡逆轉。電影為此「異能」加入代價，發動者不但會瞬間老去、變相減壽，另外為免陷入「時空悖論」，其舊有身份還會在新的時空抹去，所有人都不會記得世上曾有此人存在。

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一個熟悉的人，突然變得陌生，往往帶來強烈的感動，好像相依為命的老伴因腦退化症而記不起對方。林格救回邱倩一命，但對方卻把他的一切忘了……

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《《我在時間盡頭等你》原著感動絕倫 遺憾失諸交臂》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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