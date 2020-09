「華盛頓共識」由美國經濟學家威廉森(John Williamson)整理後提出。時間回到1989年,當時拉美國家深陷債務危機,急須進行國內經濟改革。拉美國家代表與華盛頓智庫國際經濟研究所(現稱彼得森國際經濟研究所,Peterson Institute for International Economics)、國際貨幣組織、世界銀行、美國財政部、美洲開發銀行等組織就經濟改革方案達成十項政策共識,以換取援助。

曾是世界銀行南亞地區首席經濟學家的威廉遜便以研究所資深研究員的身份,出版《Latin American Adjustment: How Much Has Happened?》一書,系統地陳述「華盛頓共識」,整理出華盛頓主張拉美國家應採取的經濟改革措施,其中包括:加強財政紀律、轉移政府開支、開展稅制改革、實施利率市場化、採用具競爭力的匯率制度、開放市場、放寬外資限制、實施私有化、放寬政府管制及保護私有產權。