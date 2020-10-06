特區政府冷待「一帶一路」，而受西方媒體主導的香港社會輿論，也對「一帶一路」存在諸多誤解，甚至認為萬億機遇的背後，只有中國才能獲益。在爭議聲中，相關的泡沫效應和經濟風險備受外界關注，當中尤以「債務陷阱外交」（Debt-trap diplomacy）和「透明度低」的質疑甚囂塵上。與「一帶一路」國家有業務往來的香港上市公司凱順能源主席陳立基指出，西方主流媒體基於意識形態的偏見，容易曲解「一帶一路」原意，如針對債務問題，「其實中國有寬免債權，但西方斷章取義，片面地聚焦債務影響」，而這亦在一定程度上影響港人對「一帶一路」的觀感。

質疑一：「債務陷阱外交」

最具爭議性的，莫過於2007年起在中國貸款下開始建設的斯里蘭卡漢班托塔港。事實上，這個項目在「一帶一路」倡議前已出現，當時印度及多邊開發銀行對港口的發展前景不樂觀，加上興建港口費用不菲，因此拒絕投資，幾經磋商後由中國接手。第一階段工程費用達3.6億美元（約27.9億港元），其中85%資金來自中國進出口銀行，而建造工程則由兩所中國公司承包；在第二階段工程，中國進出口銀行再分階段並以不同利率借出8.08億美元（約62.6億港元）；時至去年，斯里蘭卡債台高築，由於無力償還貸款，中國招商局以11.2億美元（約86.8億港元）購得漢班託塔港70%的股權，取得港口控制權，並租用周邊1.5萬英畝土地九十九年成立投資特區。

斯里蘭卡政府以漢班托塔港資產抵償債務的舉動，令中國受盡指摘。（新華社）

此港口協議被視為斯里蘭卡政府以資產抵償債務的舉動，更被指因而失去部份領土主權，導致中國受盡責備，認為其致力推行全球投資和借貸項目，實際是為弱國設下債務陷阱，從中保障自己利益—這是西方自2018年以來便津津樂道的「債務陷阱外交」之說，而漢班托塔港事件也看似佐證了有關說法。

但另一邊廂，紐約諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）於去年發表分析報告，研究中國在過去五年向「一帶一路」國家貸款後需要重新談判的40個投資項目，結果發現所謂「債務陷阱外交」的說法可能言過其實。榮鼎報告的撰寫人克拉茲（Agatha Kratz）表示，只有漢班托塔港的項目出現資產扣押情況，其他項目多以延長還款期、免債為主；但他也提到，很多安排是在未經正式談判下作出，或意味中國為了獲得政治優勢而提供債務減免。

部分一帶一路項目備受爭議，影響社會對一帶一路的觀感。（資料圖片/張浩維攝）

質疑二：透明度不足

美國智庫全球發展中心（CGD）於2018年刊登「一帶一路」沿線國家債務情況研究報告，指出「一帶一路」簽署協議的 68 個國家之中，有8國因未來融資增加陷入「主權債務」的風險。報告指，有近八成外債增長來自中國貸款，而與其他貸款不同，其貸款細節及招標程序並不透明，當中隱藏的附帶條件不得而知，因此若無法還款，國家或會蒙受巨大損失。

肯尼亞國營肯亞鐵路公司與中國合作建設的肯尼亞標準軌距鐵路（The Kenya Standard Gauge Railway，SGR，又稱「蒙奈鐵路」），最近亦因欠缺透明度而被當地高等法院判處工程違法，引起世界熱議。事緣2014年肯尼亞政治活躍份子奧姆塔塔（Okiya Omtatah）向SGR提出司法訴訟，指鐵路工程涉及公眾利益，應遵循公平、透明及有競爭性的採購程序，但整個工程合約未經公開招標，只私下給予某一單位，有私相授受之嫌，因此入稟高等法院要求裁定工程違法。肯尼亞上訴法院今年6月裁定國營鐵路工程未有招標屬違法。