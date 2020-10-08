相較於內地和台灣，香港的播客發展落後得多。這或許因為港人通曉填滿空餘時間的方法，不少人甚至因為太多資訊而提醒自己適當地遠離各種媒介，給自己生活留白。然而，播客能提供電台或影片難以代替的自主和親密關係，有獨特的存在價值，或許只待香港人去發掘。

台灣播客主帶動風潮 黃豪平：沒有「黃標」地雷

在台灣，YouTube和Spotify早已佔據當地視像和音像播放平台市場，而土產的KKBOX過往專注音樂串流，沒有拓展播客市場，因此台灣沒有如內地般有大型音像平台培養聽眾。播客界的第二浪成長，可以說是由播客主掀起浪潮，播客平台只是後來加入，而媒體人的加入有助潮流普及。

黃豪平（左）認為播客的言論空間較YouTube更自由，不會遇到YouTube「黃標」警告。旁為其拍檔林語珊。（受訪者提供）

新晉播客主、棟篤笑藝人黃豪平跟歌手朋友劉宇珊今年跟知識付費平台Pressplay合作，在8月中開播愛情訪談節目《不正常愛情研究中心》。以愛情為主題的文章、影片、電台節目恆河沙數，播客也有不少，黃豪平跟拍檔自覺有何優勢？他認為是靠主持人的背景：「市場上其實有很多純喜劇的播客，但較少有藝人去聊自己的感情故事和觀點，加上我們較有機會邀請到藝人分享，試圖滿足大家對藝人感情的好奇，也就是八卦心態。」節目開播一個月後，Apple Podcasts喜劇類排名升到前五。

二人進軍播客市場的另一原因，是感受到播客的言論空間較寬廣。這點跟楊一在內地的觀察相似，但兩者出自不同的考慮，楊一指的是內地官方部門對播客的審查仍未普遍，黃豪平則感受到YouTube的管控愈趨明顯：「播客其實能談論的東西更自由，不會遇到『黃標』（註）這種針對敏感議題降低觸及率的『地雷』，我們更有辦法大聊特聊。」即便如此，他們亦會把節目的影像版本上載到YouTube。黃豪平相信播客和YouTube的族群不同，故兩邊上架以吸納最多粉絲，但他指出，播客比YouTube更能建立與網民的關係，有助鞏固粉絲忠誠度。

港網台「壟斷」阻發展 黃榮錕：疫後成為播客主

香港的網絡電台較播客早一年左右興起，大概在2003、2004年，兩者形式上分別不大，但因為網絡電台主要由政治人物和主流電視、電台媒體人組成，他們沿用了電台運作模式，引入了台長管理、節目表，並由網台安排器材和技術人員。主持人要麼受邀在網台開咪，或者由創辦人主理，做法跟JustPod或SoundOn相似。

《香城職涯》播客主黃榮錕。（受訪者提供）

然而，香港的網台節目大多採取獨家播放的形式，即使後來加設在Facebook或YouTube上播放，節目的網台身份仍然十分突出，與跨平台的播客非常不同。香港網台節目仍未見於播客平台上架，也許是因為網台主持在播客界找不到賺取收入的方法，故選擇留在社交平台，憑流量和廣告賺錢。

當然，第二浪播客風潮還是吹進香港。本地的英語社群首先迎接這股潮流，例如在2016年至今就有英語播客評論本地足球。

跟兩岸同行相比，香港的播客圈子未見JustPod或SoundOn這類播客製作機構支援和與播客圈相關的調查研究，遑論吸引到廣告或聽眾捐款填補製作費用。此外，媒體人的參與也少之又少，有演藝背景的播客主只有三數個。可以這樣說，香港播客風氣跟台灣兩三年前的狀況相似，由播客主帶起，漸漸吸引聽眾收聽，但需要一段時間摸索前路。

在領英（LinkedIn）香港分部工作的黃榮錕於8月底開播職場節目《香城職涯》，他之所以會冒起當主持的念頭，源於在疫症下多聽了傳統電台，發現用聲音傳播資訊是最舒服的方式。他相信「播客供應帶動需求」，當更多人製作節目，聽眾量就會增加。在構思節目內容時，他想到利用自己的工作經歷和人脈，每周訪問各行各業的青年精英，分享職場故事，希望有助聽眾擇業。節目暫時平均有數十名聽眾，年齡均為18至34歲，逾九成流量來自Spotify。現在黃榮錕靠自己的社交帳戶宣傳，未來會向跟他合作的工作單位介紹節目。他是單槍匹馬製作節目，最令他滿足的是節目獲嘉賓接受：「他們很高興有地方分享經歷，並成為日後的推動力。」

曾幾何時，我們認為視覺會主導接收資訊的渠道，雖然影片不能缺少聲音，但大部份製作者更為看重視覺效果，輕視音效。播客復興似乎打破這個想法，聽覺市場仍然大有可為。聆聽可令我們增進知識，有人在旁說話的感受，有時會比看着屏幕更溫暖。傳統媒體仍然具有統合社會意見的功能，但播客可迎合網民不同愛好，滿足分眾需求。

在文化層面，香港若能追上兩岸的播客風潮，華文社會就有多一個互相交流的機會，楊一一直緊貼台灣播客發展，並認為內地同行可以借鑑。香港何嘗不是需要向兩岸取經？兩岸的經驗告訴香港播客界，要蓬勃發展，除了找到盈利方法外，專業支援播客製作的平台和機構、調查研究和媒體人的參與，不可或缺。

注：「黃標」指創作者上傳影片到YouTube後，有機會被YouTube停止由影片流量取得相應的廣告收益。影片是否被「黃標」由人工智能判斷，但不少涉及敏感時政或者性別議題。黃標是介乎「營利沒有限制」的綠標和「沒有廣告收益」的紅標之間。