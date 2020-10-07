上周一（9月28日），有內地網民發現兩部熱播「宮鬥劇」《延禧攻略》和《如懿傳》下架，原因不明。政府宣傳部門遲遲未有通知和解釋，網絡輿論場一時議論紛紛。經核實，在內地常用搜尋引擎搜索「延禧攻略」和「如懿傳」，搜索結果依然可以正常顯示，但點進去之後卻無法觀看，顯示「視頻已下架」。不過，另一部知名宮鬥劇《甄嬛傳》仍可觀看。

《延禧攻略》講述宮女瓔珞進入皇宮後歷經各種權鬥算計，最終成為乾隆皇帝的孝儀純皇后的故事。（《延禧攻略》劇照）

《延禧攻略》與《如懿傳》均於2018年上線，都屬於「先網後台」模式，即首先在網絡播出，之後被電視台轉播。《延禧攻略》講述宮女瓔珞進入皇宮後歷經各種女人間的情感糾葛、爭風吃醋與權鬥算計，最終成為乾隆皇帝的孝儀純皇后的故事。《如懿傳》則講述乾隆的另一位皇后烏拉那拉．如懿與其從恩愛相知到迷失破滅的婚姻歷程。有評論稱，這兩部清朝宮鬥劇因所涉皆為皇宮女性，史書着墨不多，因此對書載正史的改編程度較小。不過，正因為少有史書記載，其想像和演繹成分均不少。據悉，這兩部劇在2019年1月就曾遭遇過一次波折，當時被江蘇衛視、東方衛視、浙江衛視、山東衛視等多家一線地方衛視停播。有的衛視還沒播完就被掐斷，緊急改為綜藝節目重播或其他電視劇。

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熱播後引來批評

內地宮鬥劇的興起始於2004年港劇《金枝慾孽》，至2010年《美人心計》開始升溫，2011年《甄嬛傳》上映後創下驕人收視率，並被美、日等地引進，將內地宮鬥劇推向巔峰。