撰文：孫飛
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上周一（9月28日），有內地網民發現兩部熱播「宮鬥劇」《延禧攻略》和《如懿傳》下架，原因不明。政府宣傳部門遲遲未有通知和解釋，網絡輿論場一時議論紛紛。經核實，在內地常用搜尋引擎搜索「延禧攻略」和「如懿傳」，搜索結果依然可以正常顯示，但點進去之後卻無法觀看，顯示「視頻已下架」。不過，另一部知名宮鬥劇《甄嬛傳》仍可觀看。
《延禧攻略》講述宮女瓔珞進入皇宮後歷經各種權鬥算計，最終成為乾隆皇帝的孝儀純皇后的故事。（《延禧攻略》劇照）
《延禧攻略》與《如懿傳》均於2018年上線，都屬於「先網後台」模式，即首先在網絡播出，之後被電視台轉播。《延禧攻略》講述宮女瓔珞進入皇宮後歷經各種女人間的情感糾葛、爭風吃醋與權鬥算計，最終成為乾隆皇帝的孝儀純皇后的故事。《如懿傳》則講述乾隆的另一位皇后烏拉那拉．如懿與其從恩愛相知到迷失破滅的婚姻歷程。有評論稱，這兩部清朝宮鬥劇因所涉皆為皇宮女性，史書着墨不多，因此對書載正史的改編程度較小。不過，正因為少有史書記載，其想像和演繹成分均不少。據悉，這兩部劇在2019年1月就曾遭遇過一次波折，當時被江蘇衛視、東方衛視、浙江衛視、山東衛視等多家一線地方衛視停播。有的衛視還沒播完就被掐斷，緊急改為綜藝節目重播或其他電視劇。
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熱播後引來批評
內地宮鬥劇的興起始於2004年港劇《金枝慾孽》，至2010年《美人心計》開始升溫，2011年《甄嬛傳》上映後創下驕人收視率，並被美、日等地引進，將內地宮鬥劇推向巔峰。
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但在一齣齣「宮鬥劇」熱播並掀起影視熱潮的同時，質疑之聲也不絕於耳。在2018年8月《延禧攻略》與《如懿傳》熱播的同時，上海復旦大學教授楊俊蕾發表了一篇文筆犀利的批判性文章《類型化的宮鬥劇，降低了怎樣的人格底線》，得到多間媒體轉發。該文稱，「原本，後宮戲是一個可以深度挖掘的題材類型，通過嬪妃爭寵、比拼心計可以發掘在這背後隱藏的特殊人群命運的悲慘，以及人性的扭曲。她們從涉世未深的少女到攻於心計的嬪妃，完全是封建制度的戕害使然。但實際上，這些本應好好表現的內容在電視劇中完全被遮罩了，而後宮中勾心鬥角、爭風吃醋、相互算計—人性中惡的一面被無限放大了。」
上文節錄自第234期《香港01》周報（2020年10月5日）《《延禧攻略》《如懿傳》遭下架 內地整飭宮鬥劇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
上文節錄自第234期《香港01》周報（2020年10月5日）《《延禧攻略》《如懿傳》遭下架 內地整飭宮鬥劇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。