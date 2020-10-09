鑑於英偉達（NVIDIA）的承諾及地緣政治的不確定性，部份英偉達的競爭對手已在考慮「另一個瑞士」。路透社引述一位不願具名的韓國晶片產業消息人士說，這宗交易將令英偉達競爭對手擔心ARM可能會提高授權費：「長遠來看，ARM客戶可能會嘗試尋找替代品。」這或者會為新興平台RISC-V提供機會，這是由美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）研究人員開發的架構，在2014年免費供應，現時RISC-V基金會總部位於瑞士。

新挑戰者在後頭

事實上，已經有一些晶片製造商轉用RISC-V架構，包括不少中國業者，中國互聯網巨頭阿里巴巴和華為都是RISC-V基金會成員；即使英偉達本身，也在其少數產品中使用RISC-V架構。華為被美國列入制裁黑名單兩個月後，阿里巴巴去年7月選擇了RISC-V取代ARM的架構，來設計它首款用於智能喇叭、自動駕駛汽車和其他連接互聯網裝置的微處理器；紫光展銳也採用了RISC-V架構來開發用於藍牙耳機等消費電子設備的晶片。基於RISC-V生態系統的晶片設計服務供應商台灣晶心科技也說，已經看到在中國的業務有所增長；另外兩家台灣晶片知識產權供應商M31和力旺電子也預計可從中受益。

專營RISC-V架構晶片設計的SiFive聲稱，中美科技戰下，Nvidia收購Arm的不確定性，將令更多晶片客戶轉投RISC-V開放陣營。（SiFive）

科技研究公司Gartner分析師Alan Priestley預計，英偉達收購ARM可能會加速這趨勢。正如J&J Investment投資總監程正樺向《日經亞洲評論》指出：「中國不希望這種關鍵科技和敏感的客戶數據落在一間美國公司手中。長遠而言，更多中國公司將盡可能避免使用ARM，以降低供應被中斷的風險。 」聘請了數名RISC-V創造者的美國加州初創公司SiFive，在英偉達宣布收購ARM後備受關注，SiFive專門出售基於RISC-V的晶片設計，公司新任行政總裁Patrick Little直言RISC-V變得更重要：「RISC-V提供全方位自由……現在有一股引力傾往SiFive，部份原因在於它向全球開放。」 Little在英偉達宣布交易後不久上任，他聲稱過往在晶片設計較次要部份使用SiFive技術的客戶，在他上任頭48小時內就聯絡他，想在主要設計上更緊密合作。

誠然，RISC-V尚未成熟到可威脅英偉達和ARM，至今仍局限於低價值晶片。如何建立軟件、工具和測試生態使之成為可行且通用的ARM替代方案，將是艱巨的挑戰。英國晶片商Imagination Technologies策略總監Woz Ahmed預計，大多數ARM客戶在等待黃仁勳是否兌現諾言時都只能接受現狀，畢竟，他們別無選擇。但也有一些行業專家認為，RISC-V現在能吸引想替代英偉達的公司投資。

Intel以人腦的連結方式為靈感，正研發「神經形態晶片」（neuromorphic chips）。（Intel）

更長遠而言，即使能獲各國政府放行，英偉達的AI王國盤算亦非從此一勞永逸。雖然GPU目前在AI應用市場上佔主導，但近年出現從設計之初就專為AI而設的新一代晶片，未來有可能取而代之。Priestley提醒，AI正在發展早期，新的硬件和軟件組合可能會取代現有的市場領導者：「現在有各式各樣架構想針對AI工作，當中不少可能比GPU更有效。」

晶片界老大哥英特爾已收購了好些AI初創公司，包括以20億美元收購以色列AI晶片商Habana Labs。英特爾更正在研發所謂「神經形態晶片」（neuromorphic chips）來取代GPU，以人腦的連結方式為靈感，設計出像神經網絡般運行的晶片。

Graphcore本周發表了新的AI晶片，Colossus Mk2 GC200 IPU。（Graphcore）

有些終端用家已因應各自的應用自行研發AI專用晶片，例如Google為其機器學習系統Tensorflow而設的「張量處理器」（TPU）、百度的「崑崙」和Tesla的完全自動駕駛（FSD）晶片。一些成熟的晶片製造商如高通和Xilinx，以及崛起迅速的初創公司如Graphcore和Cerebras等，都各自研製了設計有別於英偉達或ARM的AI晶片。Graphcore研發的「智能處理器」（IPU）已獲摩根大通（JP Morgan）、英國牛津大學、美國Laurence Berkeley國家實驗室試用，其行政總裁Nigel Toon揚言：「英偉達是200磅的大猩猩，但我們視自己為主要的挑戰者。」