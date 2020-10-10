今年5月，中共中央政治局常務委員會會議提出一個熱詞「國內大循環」，由此引發關於經濟內循環的思考。簡單來說，就是把國內市場放在更加突出和重要的位置。這個大環境下，宅度假也可視作響應國家號召的積極手段之一。

英國旅遊運營商Fresh Eyes的創辦人安迪．盧瑟福德（Andy Rutherford）今年5月對英國廣播公司（BBC）說：「人們很可能會較少出國旅遊了，曾經被稱為『宅度假』的方式可能會變成常態。」

而北歐旅遊業研究學院（Institute for Tourism Research）的教授厄爾夫．桑塔格（Ulf Sonntag）則認為，「本國遊可能會令人們意識到，你不一定總是要去那麼遠。」

全球旅遊業上半年損失高達4,600億美元，昔日熱鬧的東京淺草遊客區，如今已不見旅客蹤影。（Getty Images）

放眼全球，一些國家和政府正試圖以此來挽回經濟，甚至因此鼓勵民眾國內遊、本土遊。例如波蘭政府最近就宣布向每位國民發放大約相當於2,000港元的國內旅遊津貼；泰國政府6月的時候，則以一個預算為224億泰銖（約5.5億港元）的「泰人遊泰」計劃推廣國內旅遊；美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）5月份接受《紐約每日新聞》訪問時，也稱政府鼓勵國民留在本土消費，協助振興旅遊業。

然而，也有專家預測，一些主要仰賴外國遊客的國家，宅度假似乎也難以補救旅業寒冬。他們懷疑宅度假是否能起到真正的救市作用，畢竟，本地遊客到底是有限的，旅遊業的重創未知能否恢復，宅度假帶來的效應還有待觀察。

香港擁有得天獨厚的港式風味，中西文化碰撞，才令其成為亞洲著名旅遊目的地，宅度假更需集思廣益，利用好本土特色。（資料圖片／龔嘉盛攝）

有趣的是，許多環保主義者認為，宅度假可以減少旅遊帶來的環境影響。曾經，過度旅遊給地球帶來了一系列毀滅性傷害：交通工具的碳排放量、人類活動對當地自然生態的破壞，以及旅行中各種浪費等，讓環保人士大為不滿。如今，宅度假一改以往的旅行模式，將體驗集中在小範圍的活動中，帶來了意料之外的環保好消息。

對於遊客個人而言，宅度假改變了疫後沉悶的生活，刺激了他們走出家門消費的動力。

「我暫時還沒有想到staycation有什麼缺點，這是一種個人選擇。」 Saii告訴《香港01》記者，「其實，只要做足資料收集，即使在香港住酒店，一樣可以搜尋到附近平時少有踏足的經典景點，又可試試街坊美食，享受小旅行的樂趣。」

宅度假能令現代人在沉悶生活中尋找樂趣，更可以在都市中探尋更多可能。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港寸金尺土，導致大型活動無法開展。但是，香港一直擁有得天獨厚的港式風味，中西文化聚集碰撞，才令其成為亞洲深受歡迎的旅遊目的地。香港的宅度假正需要集思廣益，利用好原本特色，深度發掘，打破被空間局限的條條框框……