韓國動畫《整容液》宣傳強勁，儼然本周最有人氣的電影。這部動畫選自漫畫家吳城垈創作的網絡短篇系列漫畫《奇奇怪怪》，漫畫於2013年起在Webtoon連載，《整容液》是其中最受歡迎的系列，不少網友反映驚嚇程度極高。發行方一直強調，這部網漫人氣堪比《與神同行》，後者在香港上映時也確實風光無限，令很多影迷翹首以待。開畫首日錄得不俗上座率，在台灣更是拿下單周票房冠軍。在如今疲軟的影市，如此表現的作品不多。

《整容液》的故事講一位外型很不討好的化妝師藝智，在職場上被以貌取人，受到霸凌，還被網民攻擊，生活很不如意。有一天，她接觸到了一種能夠改變外貌的「美容液」（beauty water），突然變成大美人，不僅在網絡上成名，還加入經紀公司變成明星。但這種美容液本身存在隱患，藝智為了變美不惜一切代價，整部電影就在展示慾望的危險，告誡觀眾一味追求外貌只會帶來更多不幸。

主角化妝師藝智為了變美不惜一切代價。（《整容液》劇照）

韓國的影視創作除去個別很優秀的之外，大多數其實還是在講很基本的道理。關於整容和改換身份的故事，歐美影壇已經有不少相關創作。雖則，這些作品的重點不是如何改變容貌，其中對外貌的執念卻可以共通。比如近年艾慕杜華的《我的華麗皮囊》（The Skin I Live In），遠的則有比利懷特的《迷情》（Fedora）和狄龐馬的《天仙局》（Obsession）。「不應沉醉於外表」、「不應以貌取人」這些主題本身是毋須爭辯的，正如「不可偷盜」一樣，不具備思辨性，毋須勞師動眾用一個情節曲折的故事來講這個道理。

觀眾對韓國電影和電視劇似乎特別寬容，抑或主流的影視劇總是特別懂得亞洲觀眾現今的共鳴點。《整容液》從一開始就用了很通俗甚至過於淺薄的方式塑造各個角色之間的矛盾。一開場就有驕縱到過分的女明星美璃用近乎TVB式的對白羞辱藝智，再不斷渲染周遭人對藝智容貌的反感，這些前設實在有些幼稚。編劇用這樣的手段處理人物關係，實在太偷懶。

整部電影展示慾望的危險，告誡觀眾一味追求外貌只會帶來更多不幸。（《整容液》劇照）

接下來的故事，大部份觀眾都可以猜得出。大家也一早知道不顧一切改變容貌的藝智不會有好結局。天下沒有平白無故的好事，大約也是公認的民間智慧。劇情也的確照此發展下去，老生常談，毫不意外。假如編導安於諷刺姿色份子，《整容液》會像是一部老套港產片的翻版。他們偏偏又保持了韓式影劇通病，變成了更雜糅的類別。

每每韓劇想要講政治正確的道理，它們最後都用一種詭異的價值觀完成敘事。如果反思社會對整容的追捧，顯然藝智就要為自己濫用整容液付出代價。在電影中段，編劇迅速擺脫這個設定，轉而將藝智變成受害者。

《整容液》可以當作奇情片，對社會的反思還不夠。（《整容液》劇照）

戲中最後的大反派非但不是為了藝智整容而攻擊她，反而是希望取得她天生美麗的眼睛。追求人工美看似恐怖，實則並沒有帶來真正的懲罰，真正的懲罰是她本身的美，近乎變成原罪。

但見不少文章都讚《整容液》反思了整容熱潮，實則並非如此……