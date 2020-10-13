中美兩強關係張力未減下，台灣立法院於上周二（10月6日）無異議通過由國民黨所提「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，一時間，台灣朝野達成「親美」共識，且同聲呼籲中共必須「自我克制」，停止一切挑釁，「親美反中」好像成為台灣朝野最大的「國策」。有論者解釋，國民黨此舉意在逼出美國的台海戰略，同時解除自身「親中」的「毒藥枷鎖」，但在台灣「雙十」前夕、蔡英文勢將有所談話之際，台灣內部政治這類的聯合表態，看在外人眼中，無疑是提油澆火，既挑釁了中共、又對美要價索求，絲毫不考慮台灣自己籌碼老本的多寡，愚勇地不為自己保留退路。

事實上，台灣朝野於立法院上演的這齣「台美復交」大戲，只是一場「假球假打」的鬧劇。首先，「台美復交」乃至「建交」毫無國際形勢基礎，期待秉持「一中政策」的美國轉向承認台北是代表「一中」的合法政府不切實際：掛着「中華民國」旗號的台灣既未獨立，又如何央求美國與一個非獨立國家建交？因此，「台美復交」只是一顆假球。至於何以是假打而不是真打，則歸因於「台美復交」提案不過是立法部門的決議案，徒有建議、鼓勵，卻不具有推動與約束力，自然只能是假打。

眼見民進黨退卻，不尋求對美外交突破，國民黨反而如獲至寶提議「美台復交」。或許國民黨全面親美，不再壟斷兩岸議題，才是兩岸之間的轉機。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

儘管領銜推案的國民黨心裏打的是內部政治競爭的小算盤，多是為了倒打民進黨而來，在民進黨政府不斷推播台美關係史上最好的時刻，與其「說實話」、「唱反調」掃了台灣社會的興，不如趁着民進黨喊價台美關係提升，國民黨順勢加碼建交最好，遂把這顆假球丟回給民進黨，讓其百口莫辯。但國民黨一併提起「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，卻無意間體現了「親美」與「反中」之間的矛盾與糾結，也引來大陸國台辦要國民黨「明辨是非」的示警。

「親美」等於「反中」？

自中美貿易戰伊始，民進黨為人詬病之處，便在於孤注一擲地「投美所好」，搶當「反中」急先鋒。與其說民進黨政府親美，更入裏的說法或為藉由「親美」以實踐「反中」，同時利用「美國在側」壯膽，放大民進黨「反中」的強度與正當性。