不少外國城市已經推行智慧出行的相關政策，如美國紐約市設立了市長數據分析辦公室（Mayor's Office of Data Analytics，MODA）及首席數據官職位，使用大數據來解決城市問題；西班牙巴塞隆拿就在市內鋪設物聯網，監察垃圾數量水平及道路擠塞情況等，進行智慧城市管理。

本港智慧城市發展步伐緩慢，World Smart Cities Forum主席Jaewon Peter Chun認為，港府舊有的智慧城市藍圖太過籠統，涵蓋太多範疇，應該定下工作的優次。他又形容建設智慧城市並非單純發展基建，更需要「以人為本」。他續指，智慧城市的初衷是透過科技和數據分析，改善市民生活，令人們開心和滿足，有家的感覺，「關鍵是市民的滿足感，即使你有最先進的設備，花了很多錢，也未必能成為智慧城市。」

Jaewon Peter Chun表示，智慧城市不需在整個城市實行，可揀選某個特定區域，將目標人口設定在某一水平，如100萬人，並找出在哪個地方開始實行和試驗，逐步擴展到其他區域。（受訪者提供圖片）

至於要解決交通擠塞問題，他認為始終要從增加駕駛人士成本着手，包括大幅加稅、提高違例泊車罰款，或在個別地段設收費區，以增加駕駛成本，才可減低其駕駛上班通勤等意欲。他說，電子道路收費計劃在英國和新加坡等城市成功推行，如英國推出的倫敦交通擠塞收費計劃，駕駛者於早上7時至下午6時期間於收費區內駕駛，須繳付每日11.5英鎊（約140港元）的費用，香港可以此為參考。

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《 智慧出行新時代 構建港版「城市大腦」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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