今年10月1至8日，國慶日和中秋節疊加造就了一個長達八天的「黃金周」假期。因新冠肺炎（COVID-19）疫情而歇業176天的內地電影市場迎來了一波強勁復蘇。據阿里影業旗下「燈塔專業版」實時數據，今年內地國慶檔總觀影人次達9,942萬，累計票房約為39.3億元（人民幣，下同），是國慶檔影史第二高的佳績。內地電影年度總票房亦因之提升至125億元人民幣，進一步逼近北美這一全球最大電影市場的128.5億元。儘管遭受疫情的沉重打擊，內地影業的發展勢頭仍然可觀，但若究其細節，又可發現許多尚待改進之處。

自9月25日《奪冠》上映，國慶檔期得3.6億票房，也算差強人意。（《奪冠》劇照）

《家鄉》、《姜子牙》與《奪冠》佔據排行榜前三的位置，前兩部更是雙雙突破10億元票房，分別達到18.7億元與13.8億元，合計約佔國慶檔總票房的86.7%。

報復性消費下取得佳績

《姜子牙》是一部改編自中國古代神話傳說的動畫電影，因與去年大賣的《哪吒之魔童降世》有所聯動而備受期待，前兩天以超3億的單日票房領跑大盤，卻呈高開低走之勢，10月3日大降30%，票房亦被《家鄉》反超。儘管如此，其精良的動畫製作工藝依然頂住了下墜之勢，穩居第二。

由香港導演陳可辛執導的《奪冠》則是講述中國女排從1981年首奪世界冠軍到2016年里約奧運會中國與巴西兩強對決的經歷，展現其不屈不撓的拼搏精神。該片上映自9月25日，國慶檔期得到3.6億票房，也算差強人意。

有網民指，《姜子牙》的畫面細膩，但劇本欠佳。（《姜子牙》劇照）

「黃金周」總計39.3億元的票房，已經位列內地國慶檔影史第二，僅次於2019年的44.7億元，遠超2016至2018年不到30億元的票房。因此，有分析指，內地電影市場已反彈至疫情發生前的水平，這也令從業者振奮。

「黃金周」過後，內地今年電影累計票房已達125億元，國慶檔近40億元的票房佔比達32%。內地票房專家羅天文稱，「這無疑象徵着中國今年有望成為全球最大電影市場，對於受疫情影響停擺半年之久的中國電影市場而言，無疑帶來了巨大信心。」

▼▼更多《奪冠》劇照▼▼

+ 14 + 14 + 14

有望成為最大票房市場

綜觀全球，各國影業復蘇情況與其疫情形勢存在明顯關聯。當大多數國家仍深陷疫情之中難以自拔之際，中國基本上已經控制住本國疫情，人口流動和聚集逐步放開，影業市場才得以恢復。

10月1日，山西太原民眾在戲院觀看電影《姜子牙》。（中新社）

「東邊日出西邊雨。」目前，北美這一全球最大票房市場仍然受困於新冠疫情，許多城市的影院未能開工，大片遭遇撤檔，影市分外冷清。這也使得內地票房有望在今年10月份實現對北美市場的超越，成為新的全球第一大票倉。截至上周六（10月10日），北美今年累計票房數字約為128.5億元（以人民幣計算），已快被中國年度累計票房125億元趕超。

美國著名綜藝網站Variety刊文稱，中國電影票房反彈至新冠疫情發生前的高度……

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《主旋律電影大賣 內地國慶影市強勁復蘇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

235期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】「AO黨」缺乏績效管理意識 談何有效落實《施政報告》？

上任三年 承諾落空 林鄭不可一路走數

施政報告｜政黨建議之「最」背後 政治論述離地、短視、空洞

「台美復交」：一場欺騙民眾的政治說唱

人民幣匯率創新高 中國出口不再以「價」取勝

名人帶動，藝術普及化 流行精品變收藏新貴

抗疫九個月 百萬人病歿 我們為新冠肺炎找到「解藥」了嗎？

智慧出行新時代 構建港版「城市大腦」