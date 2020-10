【花地瑪：玫瑰神蹟降臨．影評】新時代福音片 　探討人性真相

《花地瑪:玫瑰神蹟降臨》(Fatima)被歸類為劇情片,但其實,這更像一齣福音片,甚至宗教紀錄片,片商宣傳還暗示宗教團體可以包場。然而,這不代表電影只適合教徒觀賞,因為本片並非傳統地「講耶穌」,更多其實是「講人性」,重點不在歌頌上帝偉大,而在探討人類如何看待真相。

本片由真人真事的「見證」改編,牧羊女孩見證聖母顯靈的故事,堪稱是新時代貼地福音片。(《花地瑪:玫瑰神蹟降臨》劇照)

不同於傳統福音片,往往以聖經故事入題,又或渲染信仰助人度過難關,本片由真人真事的「見證」改編,紀錄片式呈現1917年一戰期間,在葡萄牙一個村落所發生的「玫瑰神蹟降臨」故事。單就題材來說已是過往鮮見,更重要是電影並未陳腔濫調,例如動輒引述經文,或配上老套配樂,去營造一種「信者得救」的和諧溫馨感;反之,電影氣氛偏向抑壓,燈光用色且多昏沉—別誤會,這非《受難曲》之類,藉凡人的黑暗醜惡來令基督光環更閃亮。本片角色便幾乎清一色是教徒,但饒是如此,教徒裏也總有人性化愚行,就連神父、主教的人設亦跟往常有異。始終,離地說教已經不合時宜,本片堪稱是新時代貼地福音片。

本片其實十分人性化,顯靈一事固然是戲骨所在,但更多篇幅乃在描繪人們在真相下的自處。(《花地瑪:玫瑰神蹟降臨》劇照)

本片名為《Fatima》,港譯「花地瑪」(其他譯法是「法蒂瑪」),原意乃是一個神聖之地。當地年僅十歲的牧羊女Lúcia(Stephanie Gil飾)—即後來獲教廷封聖的Sister Maria Lúcia of Jesus and of the Immaculate Heart(Sônia Braga飾),與更年幼的表妹和表弟一同見證了聖母(Joana Ribeiro飾)顯靈(在香港,長洲正有一所「花地瑪聖母堂」)。

+ 9 + 9 + 9

本片其實十分人性化,顯靈一事固然是戲骨所在,但更多篇幅乃在描繪人們在真相下的自處。電影取材相當弔詭,因為見證的「真相」不易被證實……

