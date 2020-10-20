【花地瑪：玫瑰神蹟降臨．影評】新時代福音片 　探討人性真相

《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》（Fatima）被歸類為劇情片，但其實，這更像一齣福音片，甚至宗教紀錄片，片商宣傳還暗示宗教團體可以包場。然而，這不代表電影只適合教徒觀賞，因為本片並非傳統地「講耶穌」，更多其實是「講人性」，重點不在歌頌上帝偉大，而在探討人類如何看待真相。

本片由真人真事的「見證」改編，牧羊女孩見證聖母顯靈的故事，堪稱是新時代貼地福音片。（《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》劇照）

不同於傳統福音片，往往以聖經故事入題，又或渲染信仰助人度過難關，本片由真人真事的「見證」改編，紀錄片式呈現1917年一戰期間，在葡萄牙一個村落所發生的「玫瑰神蹟降臨」故事。單就題材來說已是過往鮮見，更重要是電影並未陳腔濫調，例如動輒引述經文，或配上老套配樂，去營造一種「信者得救」的和諧溫馨感；反之，電影氣氛偏向抑壓，燈光用色且多昏沉—別誤會，這非《受難曲》之類，藉凡人的黑暗醜惡來令基督光環更閃亮。本片角色便幾乎清一色是教徒，但饒是如此，教徒裏也總有人性化愚行，就連神父、主教的人設亦跟往常有異。始終，離地說教已經不合時宜，本片堪稱是新時代貼地福音片。

本片其實十分人性化，顯靈一事固然是戲骨所在，但更多篇幅乃在描繪人們在真相下的自處。（《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》劇照）

本片名為《Fatima》，港譯「花地瑪」（其他譯法是「法蒂瑪」），原意乃是一個神聖之地。當地年僅十歲的牧羊女Lúcia（Stephanie Gil飾）—即後來獲教廷封聖的Sister Maria Lúcia of Jesus and of the Immaculate Heart（Sônia Braga飾），與更年幼的表妹和表弟一同見證了聖母（Joana Ribeiro飾）顯靈（在香港，長洲正有一所「花地瑪聖母堂」）。

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本片其實十分人性化，顯靈一事固然是戲骨所在，但更多篇幅乃在描繪人們在真相下的自處。電影取材相當弔詭，因為見證的「真相」不易被證實……

上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》新時代福音片 探討人性真相 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

236期《香港01》周報精選內容：

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