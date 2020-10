「首相,閣下在星期三跟中國簽署一份協議,承諾將500萬人交予一個共產專制政權手中。這在道義上是否可以說得過去呢?又抑或在國際政治中最高的道德規範就是自己國家本身的利益?」1984年,英國首相戴卓爾夫人草簽署《中英聯合聲明》後隨即南下訪港,向香港社會解釋聲明內容,時任《遠東經濟評論》記者、後來成為立法會地區直選議員的劉慧卿作了以上質問。此香港歷史之小節不僅反映出香港當時人心浮動,也在一定程度上成為國際關係研究史之大哉問。 撰文︰黃果

國際關係學者奈伊(Joseph S. Nye Jr.)便在其新書《強權者的道德:從小羅斯福到川普,十四位美國總統如何影響世界》(Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump)中提出,即便在國家利益中,依然有講求道德之空間。奈伊為國際關係理論中新自由主義流派旗手,講求於國際規章下合作互利之正和遊戲(positive sum game),又創下「軟實力」(soft power)、「巧實力」(smart power)等用語,其先後任職於卡特、克林頓、奧巴馬政府,對美國近年外交理論及政策影響深遠。

曾任職美國國家情報委員會主席、副國務次卿、哈佛大學甘迺迪政府學院院長約瑟夫.奈伊著作《強權者的道德》。(資料圖片)

以三維成績表評說十四任總統

從羅斯福到特朗普,奈伊於書中品評十四任總統之外交政策,並自製揉合動機、手段、結果之三維成績表,得出羅斯福、杜魯門、艾森豪、老布殊之外交政策皆有道德意向且有成效之結論,如其高度讚揚杜魯門堅拒韓戰時期麥克亞瑟之要求而核襲中國,避免生靈塗炭;甘迺迪、福特、卡特、列根、克林頓、奧巴馬則處於中游位置;詹森、尼克遜、小布殊、特朗普則表現最差,原因為詹森、尼克遜擴大越南戰事,特朗普則破壞美國的全球聲譽等。

作者奈伊指特朗普脾氣壞、易衝動,所作所為破壞美國的全球聲譽。(美聯社)

除了三維成績表之外,奈伊亦以「情緒智商」(emotional intelligence)及「情境智商」(contextual intelligence)品評歷任總統。如杜魯門當初向廣島及長崎投下原子彈,是因情勢如箭在弦,不可不發,但當其得悉核彈威力後拒絕將之以常規武器使用,扭轉人類歷史走向,為其情境智商之表現。而詹森因怕被看成懦夫,將戰爭成敗當成個人榮辱,遂不惜代價大舉增兵越南,情緒智商顯然不足。尼克遜同樣為面子而令美軍體面撤退,拖長越南戰事至用兵柬埔寨,亦導致數百萬人喪生,美國全球力量大倒退。

對於特朗普,奈伊更極盡批評,指其情緒智商及情境智商均極低,而且脾氣壞、好衝突,自我意識永遠處於危機狀態,跟其在嚴父下長大有莫大關係,令其從小發展出對着幹之強悍特質。

奈伊質疑特朗普說謊成性,破壞信任基礎,影響美國之全球形象。特朗普稱許普京、埃爾多安、杜特爾特、塞西等威權領袖,甚至冷淡看待沙特阿拉伯記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)被殺事件,又單方面退出《巴黎氣候協定》、《跨太平洋夥伴全面進步協定》(TPP)、《伊朗核協議》等,而其多番批評北約組織及盟友,更嚴重削弱美國軟實力…

《強權者的道德》 副題:從小羅斯福到川普,十四位美國總統如何影響世界 作者: 約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye, Jr.) 譯者: 林添貴 出版:天下文化(台北) 出版日期:2020年4月

上文節錄自第237期《香港01》周報(2020年10月27日)《《強權者的道德》美式自由主義國際秩序面臨洗牌?》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊,瀏覽更多深度報道。

237期《香港01》周報精選內容:

【封面報道】國泰教訓 香港縮影 是時候重整航空產業規劃了

香港管治到底出了什麼問題?

政府懶理 港大擬自設工廠 專家籲港產疫苗納特區戰略儲備

總統選舉最後一辯:特朗普錯失良機 拜登不失而勝

電池技術超前發展 駛進「電動時代」

倫敦經驗 都市農業:圈地種植成趨勢

親睹動物屍橫遍野如煉獄 虐畜無情 拯救有價!