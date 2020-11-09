上周，全世界都在熱切關注美國總統大選，但其實國會選舉的結果才是美國政治行情最深刻的體現：經歷特朗普四年執政，尤其是今年的疫情失控和覆蓋全國的抗議活動，美國選民普遍仍對被特朗普「騎劫」已久的保守派不離不棄，外界想像中的自由派「藍色巨浪」並未有出現。

選前，享有空前競選資金的民主黨被看好能保住在眾議院的多數席位，甚至多奪幾席，更有望重新拿下參議院的控制權。然而，選舉結果顯示，共和黨人的頑強實力超出了所有人的預期。

讓人感覺太偏向自由派的佩洛西成為被批評的目標。（美聯社）

民主黨人兩院皆遇挫

點票尚未正式完結，預估民主黨會保有眾議院多數，卻未能翻藍參議院。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在給自己黨員的信中已經承認，這對民主黨來說，是一場「具有挑戰性的選舉」。至周日（11月8日）為止，共和黨在眾議院已經翻轉了八個席位，其中四個更出乎所有人的預料。在選前民調中難分勝負的27個搖擺選區當中，暫時只見共和黨人獲勝，而其餘結果還沒有確認的搖擺選區也幾乎都由共和黨人領先。可見，如果民主黨保有眾議院，也只能算是力保不失。

值得注意的是，通過贏回許多民主黨人於2018年在郊區贏得的席位，共和黨人證明了民主黨人並沒有像許多人以為的那樣絕對地「將郊區翻轉」（flipped the suburbs）。 民主黨在郊區令人失望的結果，在黨內引起了關於變更眾議院領導層的討論，讓人感覺太偏向自由派的佩洛西更成為批評的目標。

外界想像中的自由派「藍色巨浪」並未有出現，即使拜登以高舉團結的姿態就任總統，也難以改變社會分裂的局面。（資料圖片美聯社）

保守主義色彩仍然濃厚

無論最後的選票向哪個方向傾斜，國會選舉結果已經說明了為什麼總統選舉比人們的預期緊張得多：不論是四年來的特朗普管治，還是新冠疫情失控，又或是大規模社會運動爆發，都沒有抹去美國人政治世界觀中那頑強的保守主義色彩。美國選民按派系分裂的局面不變，拜登明年入主白宮要如何改變這個局面？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《國會選舉盡顯美國選民實相》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

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