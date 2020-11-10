Netflix推出日本電影《母子逆緣》有兩大賣點：一個可以劇透，一個不能劇透—就連電影預告片都不宜先看。

長澤正美憑本片獲影后殊榮。（《母子逆緣》劇照）

新科影后長澤正美，如何憑本片再獲殊榮？外表斯文、樣子娟好的她，一向以正面形象示人，由《海街少女日記》到《來自星凶的愛》、《假面酒店》等所扮演的角色皆然；在《信用欺詐師JP》的劇集及電影系列中，她已銳意改變戲路，飾演大癲大廢的義賊，結果令人眼前一亮，並助她摘下多個影后、視后獎項；《母子逆緣》中，長澤正美進一步突破自己，不單有大膽情慾戲，戲路也拓得更闊，呈現跟過去截然不同的一面。

奧平大兼（左）被稱為「日本影壇怪物新人」。（《母子逆緣》劇照）

除了長澤正美，本片其他演員亦很有看頭。影帝級人馬阿部貞夫，展現與代表作《鳥獸行》完全不同的戲味，其戲份縱遠不及長澤正美，但每次出鏡都顯露一股凌厲氣勢。「00後」小鮮肉奧平大兼，更吸引坊間熱議；為何這位「日本影壇怪物新人」有能耐擔任第二主角？大家可一看究竟。不得不提演技出色者更有童星郡司翔，好幾幕戲皆由這位小演員一人帶動。

顧名思義，「逆緣」之謂預示了「母子」關係的畸型；當中涉及什麼「特別的人」與「特別的事」？此乃本片第二賣點，亦因「特別」之故而萬萬劇透不得。可惜，由劇情簡介到Netflix官網的預告片，頗大程度已將電影龍骨預先揭露，甚至揭破全片終極高潮的一幕情節……

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《《母子逆緣》徒有兩大賣點 劇透人設礙事》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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