社會不平等是香港的深層次矛盾，一次及二次分配失效，社會向上流動失靈，政治經濟制度偏袒既得利益者，顯然急需變革。即使如此，在香港反對資本主義、 推動本書作者艾瑞克．萊特（Erik Olin Wright）倡導的民主社會主義，難度不比作者身處的美國小。或許因為上世紀的歷史往績，以及《基本法》列明香港不實行社會主義，如此主張會嚇怕不少人。但萊特斬釘截鐵地告訴讀者，他反對以革命推動社會主義，民主社會主義是一個遠期目標，套用書中導讀的話，萊特主張「應該在重建國家能力與公民社會的基礎上，塑造更公平、民主、分權與多樣化的資本主義，以利於尋找民主社會主義轉型的可能性。」

萊特認為，抗爭是反對資本主義的其中一種方式。（資料圖片／江智騫攝）

這本書是大師級作品，但行文簡潔，條理清晰，毫無學究味道。萊特首先立論，從平等、民主、社群等左派三大價值反對資本主義。平等不只是指機會平等，還是指人人有平等渠道取得必要的物資和社會工具，獲得美滿人生。民主是指人人有平等的渠道行使權力。社群是指每個人真心關注別人的福祉，並且認為自己要履行此道德義務。三者互相促進，不可或缺。而資本主義違反此三大價值之處，分別是剝削勞動者、少數人和企業壟斷經濟及政治權力、個人主義和消費主義打擊社群團結。

美國的資本主義疑惑已醞釀多時。（路透社）

目光要遠大 行動須務實

釐清反對資本主義的原因和規則後，萊特闡析反對策略。他把社會運作比喻成遊戲，當玩家不滿時，他們需要思考如何改變：是改變整個遊戲本質、遊戲規則，還是在規則不變之下，改變玩家行為？萊特直率地告訴左派人士，顛覆整個遊戲—打碎資本主義，訴諸革命—只會徒勞，一來因為國家和既得利益者會阻撓，二來在二十世紀建立的社會主義國家，即使改造了經濟結構，人民也未普遍掌握權力、可以作出民主決策。

他建議集中改變遊戲規則和玩家行為，並以行動目標分類。若目標是緩減資本主義的害處，行動者可以在民間抗議或者組織社會運動而不進入政府，或者進入政府實行福利國家制度，但保留生產工具私有、在勞動市場僱用工人的資本主義元素。若目標是建立另一套經濟制度，行動者可以逃離而不改變整個制度，自組合作社，成立地方貨幣；或者改變規則，在政府層面推動國有化，由政府分配資源。

（香港01製圖）

萊特隨後闡述改造國家大計。他預計契機早晚到來，因為氣候變異要政府動用大量公帑應對，亦會嚴格限制企業行為，因而終結新自由主義。若認為氣候變異仍有爭議，那麼科技變革則幾近確定。自動化和人工智能普及會導致大量勞動人口剩餘和勞工邊緣化，國家要設法避免失業潮和大範圍貧窮。

有些反資本主義者會抗拒與資本主義國家共存，因為愈替資本主義「治療」，資本主義的壽命愈長。萊特反駁，直接攻擊資本主義而沒有改良方案很難存活，尤其是當改革力量衰微之時。他以全民基本收入為例，從政府角度，基本收入方案緩減貧窮和匱乏感，補貼工資，保持底層人民的消費力，有助於資本主義存活。從反對者的角度，人們有了穩定而基本的收入，可以更自由地選擇工作，甚至脫離僱傭關係，尋回生活滿足感，不再受資本主義束縛。愈來愈多非資本主義經濟活動出現，有助人類社會步入民主主義社會。

社會不平等是香港的深層次矛盾，社會向上流動失靈，政治經濟制度偏袒既得利益者，顯然急需變革。（資料圖片／歐嘉樂攝）

相比戰後及蘇聯解體時期，現在不滿資本主義的力量頗有苗頭。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）及眾議員奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）自稱民主社會主義者，並獲不少青年世代支持，足證社會主義的思想禁忌已被打破。與其說本書是介紹反對資本主義的策略，不如說是傳授心法。

萊特相信改革者要有以下幾個原則： 一、世界可變：人類生活可以更美滿，可以打造更好的世界。 二、慢慢來比較快：非革命的方法容易實踐，洞悉資本主義國家的內在矛盾，伺機削弱資本主義的主導地位。 三、眾志成城：沒有先鋒黨這回事，人人皆可參與改革。 四、兼容並包：樂見各種非資本主義實驗，只要不忘初衷，可與資本主義妥協。 五、裏應外合：壯大公民社會之餘，積極改造政府和參與選舉，透過議會和行政部門啟動國有化和民主化等程序。 六、由道德價值推動行動：轉型必須以平等、民主和團結的願景推動，這三大價值是批判資本主義的基礎，是民主社會主義的根基。 七、強調民主價值：這能吸納和團結對反資本主義有所保留的人。

這些原則，可供大家參詳。

艾瑞克．萊特著作《如何在二十一世紀反對資本主義》（資料圖片）

《如何在二十一世紀反對資本主義》 作者： 艾瑞克．萊特（Erik Olin Wright） 譯者： 陳信宏 出版：春山出版 （台北） 出版日期：2020年3月

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《《如何在二十一世紀反對資本主義》反對不只革命一途》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

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