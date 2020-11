由特朗普提名的巴雷特(Amy Coney Barrett)上月底獲美國參議院確認通過,成為聯邦最高法院九名法官之一,使得法院內保守派人數進一步壓倒自由派,任命將影響法院未來數十年的裁決。法官屬自由或保守,端視法官對墮胎或同志平權的立場。巴雷特是虔誠教徒,反墮胎立場鮮明,其主張無疑與自身的宗教信仰密切相關。

事實上,且勿論何門何派,基督信徒早遍布美國政壇。這本身不構成問題,沒有人認為要將信徒排除出政圈,問題在於,他們的宗教信仰有無僭越,越界主導了他們的政治決定。

點擊圖片查看美國政要信仰派別

居美荷蘭作家布魯瑪(Ian Buruma)上月初在美國評論網站Project Syndicate發表題為《The Catholic Challenge》(天主教的挑戰)的文章,指特定教派已經逐步進佔美國政法界。這些教派一直渴望恢復教會在政治上的主導地位,主張信仰的實踐不應僅限於私人領域。

布魯瑪指出,現時美國的掌權者,包括特朗普,正試圖打破教會和國家之間的區隔,而這些防護牆正是美國立國先賢苦心建立,為的是確保真正執掌權力的是人民,而非上帝。

這並非個別觀察。前不久,相同網站登載美國哥倫比亞大學學者薩克斯(Jeffrey D. Sachs)一篇題為《America's Unholy Crusade Against China》(美國針對中國的「十字軍東征」)的文章,指美國現屆政府正被基督教福音派把持,長此下去或將美國引向戰禍。

10月27日,美國參議院通過了對保守派大法官巴雷特的任命,在最高法院形成6位偏保守派法官、3位偏自由派法官的構成。(資料圖片/Getty Images)

窮兵黷武背後的意識形態

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)多月來接連發表針對中國的講話,對華諸多挑釁,薩克斯憂慮雙方對峙最終會演變成衝突。美方屢指中國擴軍以稱霸全球的說法不無諷刺,事實證明,美國才是世上獨大的軍事強國。

美國保守派學者瑞恩(Claes G. Ryn)於2003年寫下《America the Virtuous: The Crisis of Democracy and the Quest for Empire》(中譯:道德自負的美國:民主的危機與霸權的圖謀)一書,對時任小布殊政府的外交政策走向深感憂慮,書中論述放於今天,仍然有效。瑞恩認為,美國愈來愈喜歡到處插手,在世界各地奉行單邊主義促進美國價值,其底蘊是一種稱為「雅各賓主義」(Jacobinism)的思想。至於美國政客的宗教價值觀、「雅各賓主義」會為世界帶來何種影響,請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

