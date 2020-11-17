特區政府上周三（11月11日）根據全國人大常委會的決定宣布四名民主派議員喪失立法會議員資格後，「兩辦」（港澳辦和中聯辦）隨即發表聲明支持相關決定，並引述中共已故最高領導人鄧小平當年「以愛國者為主體的港人治港」的相關言論。無獨有偶，今年7月選舉主任先後取消12名民主派代表參加立法會換屆選舉的資格後，中聯辦的聲明亦引述鄧小平的同一番話。「兩辦」於短短時間內一再強調「愛國者治港」的界線，對特區管治別具意義，意味着近年經歷連串本土抗爭後，北京治港體系正在重拾和強化鄧小平時代的「愛國者治港」標準。

鄧小平曾在《一個國家，兩種制度》講話中談到：「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。」（資料圖片）

針對全國人大常委會就有關香港立法會議員資格的決定，以及特區政府其後宣布泛民主派的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格一事，港澳辦在聲明中指出，「這正是愛國者治港原則的基本要求」。中聯辦則在聲明中表示，「這一決定，對確保香港特區管治架構中從政者履行對國家和特區效忠的憲制責任，在制度上劃定了底線、立下了規矩。」

兩辦在聲明中都引述鄧小平當年關於「港人治港」的原話，即「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」。

11月11日，泛民主派的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌喪失立法會議員資格。（梁鵬威攝）

「以愛國者為主體的港人治港」

中英談判期間，北京已經訂定「一國兩制」框架下的治港政策。鄧小平於1984年6月會見香港各界訪京人士，曾在《一個國家，兩種制度》講話中談到：「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。未來香港特區政府的主要成份是愛國者，當然也要容納別的人，還可以聘請外國人當顧問。」

自此之後，「以愛國者為主體的港人治港」成為中央治港的既定政策，江澤民、胡錦濤時期也都延續相關方針。例如2004年12月20日，時任國家主席胡錦濤在澳門回歸五周年慶祝大會上演講時就提到，「要堅持全面、準確地理解和貫徹『一國兩制』方針，堅持按照特別行政區《基本法》辦事，依法治港、依法治澳，堅持以愛國者為主體的『港人治港』。」不過，由於彼時仍是回歸初期，陸港關係相對和睦，尤其是2008年港人的中國人身份認同達到歷史高峰，促使北京治港體系較少強調「愛國者治港」。

中央近年重拾並強化鄧小平當年「以愛國者為主體的港人治港」的要求。（資料圖片／歐嘉樂攝）

但隨着陸港關係「蜜月期」逐漸遠去，港英殖民時期遺留的問題和深層次矛盾，藉由陸港之間日益頻密的社經交往而冒起，社會反中情緒復燃，以《香港城邦論》為代表的本土分離主義思潮逐漸浮現、流傳，不少人過分強調「兩制」來抵制「一國」，導致陸港圍繞香港政改議題發生齟齬，令中央不得不因應形勢調整治港政策…

那些口頭上喊着愛國愛港卻熱衷投機的人，是愛國者嗎？該要如何界定愛國者標準？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《中央強化鄧小平治港界線 如何理解「愛國者治港」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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