第一次認識項飆，是在許知遠主持的談話節目《十三邀》上。項飆的頭頂是自帶光環的—18歲獲保送入讀北京大學，28歲就以研究北京市郊「浙江村」而著述的《跨越邊界的社區》一書成名，繼而獲牛津大學免試入學攻讀博士學位。如今，不僅是牛津大學社會人類學教授，更是「當今最富有國際聲譽的華裔人類學家之一」。 這一圈圈耀眼的光環讓人不免想起平時接觸此類學者的大多數印象：深居象牙塔，不諳世故，或者講話雲裏霧裏，愛講大道理，喜歡做人生導師。 撰文︰梁辰

然而，項飆的出現，卻完全打破這樣的刻板印象。他更像是我們身邊的一個同伴、一個社會觀察者，熱情地參與其中，分析時客觀地保持距離，坦誠而開放，總是從個人經歷出發，卻能延展到歷史、時代，給人一種思想交流的愉悅感。所以，筆者第一次認識到「噢，原來還有這樣的人類學家」。

項飆為場牛津大學社會人類學教授，更是「當今最富有國際聲譽的華裔人類學家之一」。（資料圖片）

不久，很多人都向筆者推薦他與《單讀》主編吳琦的對話集《把自己作為方法》。在這本書裏，吳琦拋出一個問題，項飆即時回答。他們探討了很多話題：八十年代、邊緣中心、個人危機、全球化、民族與民粹、階層流動，每個話題都巧妙地編織在一起，形成對這個時代的觀察圖景。

其中最讓筆者印象深刻的，則是項飆講年輕人的「喪」和「懸浮人生」，因為正切中今日年輕人現狀，不妨深究一二。

認識「青年之喪」

今日內地年輕人中正流行一種「喪文化」，即所謂「青年之喪」。對話者吳琦於是由此展開討論。他說，相比於父母年輕時，無疑，我們這一代人的生活條件變好，但年輕人卻陷入一種普遍的沮喪情緒中，好像一切沒有意義，也看不到生活的變化，這究竟是為什麼呢？

項飆從自己的經歷說起，談起小時候上昏昏欲睡的歷史課，從未想像過學習的樂趣，老師也從沒有把教育變成一種樂趣，這是因為在我們的生活中，缺乏一種「fun」的意識。

「Fun的意思是能夠對事情本身發生很大的興趣和熱情，不需要外在的回報來刺激，藝術、數學這些都是很好的例子，可能是人的本性。」項飆說，可是，「我們的家庭和學校教育，活生生地迫着你去想回報。」如此教育下的年輕人，做什麼都像是服務工作，都是為了取悅別人，自己並不快樂。

內地年輕人中正流行一種「喪文化」，即所謂「青年之喪」。（視覺中國）

此外，在終於擺脫了應試教育的高考後，年輕人在本該培養自己「fun」意識的大學階段，又陷入了另一種困境。他講到，自己雖然是北大出身，但並不覺得對北大有依戀，尤其是收到北大校友會簡訊時，更不願意回校了：前半頁風花雪月，「未名湖的月光」之類，中學生作文式矯情；後半篇是升官發財，這個校友當了副省長，那個校友晉升高管。「我一想到未名湖都是這些副省長在那裏漫步，來充充電賞賞光，就覺得很沒有味道。」

看到這時，筆者不禁無奈地笑了起來，何止北大，大多數校友簡訊都是這樣的。但這樣的簡訊無疑在傳遞一種狹隘的價值觀，只有當官發財，才是成功之道。所以當年輕人不當官發財時，就像是被貼上失敗標籤，怎能不喪？

在項飆看來，大學最應該是提供一個環境，讓年輕人不斷去探索，允許犯錯誤，對事情產生理解，也學到基本知識。如果有一天，賺錢餬口不是主要目的了，重新思考生活意義是什麼，不要想着去取悅，要倒過來，想着怎麼去fun，即使是服務業，也要像個小作家一樣去觀察、互動，會比想着去取悅有意思

項飆更提出年輕人「懸浮人生」的概念，有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

《把自己作為方法》 副題：與項飆談話 作者：項飆、 吳琦 出版：上海文藝出版社 出版日期：2020年7月

項飆、 吳琦著作《把自己作為方法》。（資料圖片）

梁辰 愛丁堡大學社會學碩士 現在北京從事媒體工作

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《《把自己作為方法》牛津人類學者熱爆內地之作》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

240期《香港01》周報精選內容：

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