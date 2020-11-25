上周六（11月21日）第57屆金馬獎，《親愛的房客》獲得六項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本等，充分展現本片水準不俗。電影最後奪得兩個演員獎及一個技術獎（最佳原創電影音樂），成績算是不錯，畢竟《消失的情人節》等對手過於厲害，無論如何，這也是電影自身「不足」所致。

莫子儀（左）憑此片演出獲得第57屆金馬獎最佳男主角獎項。（《親愛的房客》劇照）

台灣片不同港產片，可容許更多節奏較慢、氣氛較濃、文藝氣息較高之作，本片亦不例外。然而，這不代表本片不合港人口味，因為感情二字是跨地域的。在描繪人與人之間不同感情時，導演鄭有傑展現了超凡功力，人物關係的鋪排非常細膩，場面設計亦簡潔有力，而且電影有不少感動的拭淚位，但不是煽情催淚，而是令觀眾投入角色及體會箇中感受。

電影運用了倒敘手法，一開始交代主角林健一（莫子儀飾）正接受殺人案及藏毒案審訊，然後才慢慢帶出他與養子王悠宇（白潤音飾）及孩子的祖母周秀玉（陳淑芳飾）的複雜關係。（《親愛的房客》劇照）

莫子儀、陳淑芳等台灣實力派演員，以至小演員白潤音，都將真摰的感情傳遞給觀眾。莫子儀榮獲最佳男主角、陳淑芳奪得最佳女配角，毫無異議，尤其是後者演技出色（更憑另一電影《孤味》贏得最佳女主角成雙料影后），戲中主要劇情線幾乎由她一人帶動。電影的風格寫實，演員的演出樸實自然，以致觀眾覺得戲中人物是真實存在的，演員本身就是電影裏的角色。片中角色並非屬於異類或演技浮誇，才備受注目。

《親愛的房客》以倒敘手法，一開始交代主角林健一（莫子儀飾）正接受殺人案及藏毒案審訊，然後才慢慢帶出他與養子王悠宇（白潤音飾）及孩子的祖母周秀玉（陳淑芳飾）的複雜關係—林健一與王立維（姚淳耀飾）本是同性戀人，王死後，林負起「養母活兒」的重責。所謂「親愛的房客」，正指林健一在這家庭中半親屬、半陌生的非典型「家庭崗位」。

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電影牽涉三條劇情線：一涉同志平權，申訴為何林健一難成為王悠宇之「父」，又難成周秀玉之「媳」（簡稱A線）；二涉長期病患及其照顧者之苦，繼而引伸對安樂死的反思（簡稱B線）；三涉懸疑成份，殺人案的詳情，以及周秀玉與王立維的死亡原因（簡稱C線）。

某程度而言，三條言志的劇情線毫不遜色，可惜多線發展下「因加得減」……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《《親愛的房客》感人至深 惟主題分散》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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