中國的金融結構性改革即將重啟。11月21日，國務院副總理劉鶴在國務院金融穩定發展委員會（下稱金融委）會議上發表講話，要求提高政治站位，秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序，要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，並於上周三（11月25日）在《人民日報》發表署名文章。

劉鶴表示，「十四五」和未來更長時期，中國經濟發展戰略、路徑將作出重大調整和完善。中國經濟改革將堅持以服務實體經濟為方向，對金融體系進行結構性調整。

進入第四季度以來，中國資本市場「畫風突變」，先是阿里巴巴創始人馬雲「炮轟」內地金融監管體系，互聯網金融企業螞蟻集團上市被叫停，再是信用債市場「爆煲」。同時，來自決策層的聲音也開始轉變。9月5日，劉鶴在全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議上還在強調，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，加強逆周期調節。而在10月21日的「2020金融街論壇年會開幕式」上，劉鶴的話風已經轉變為「堅持穩健的貨幣政策靈活適度，保持政策穩定」，並重申了「建制度、不干預、零容忍」的九字方針。

進入第四季度以來，中國資本市場「畫風突變」，先是阿里巴巴創始人馬雲「炮轟」內地金融監管體系，互聯網金融企業螞蟻集團上市被叫停，再是信用債市場「爆煲」。（資料圖片）

11月21日，劉鶴在主持召開國務院金融委第四十三次會議時發表講話，將近期內地資本市場的變化和違約個案的增加，解釋為「周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果」，並要求秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序。

上周三，劉鶴進一步在《人民日報》解釋「十四五規劃」，同時提出中國經濟發展戰略、路徑將作出重大調整和完善。中國金融改革將堅持以服務實體經濟為方向，對金融體系進行結構性調整，大力提高直接融資比重。

隨着內地經濟穩步復蘇，中央政府顯然正在為下一步的改革進行鋪墊，以接續之前被新冠肺炎疫情打斷的金融供給側結構性改革。「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的。」劉鶴那句名言似乎再次響起。

「做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的。」

按照劉鶴上周三在《人民日報》的文章，中國金融結構性改革除了「增強資本市場樞紐功能，全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制」之外，還包括四大條件，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《劉鶴高調提「零容忍」 中國金融改革必動真格》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

242期《香港01》周報精選內容：

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