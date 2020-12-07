中國防長魏鳳和的南亞之行對新德里是個壞消息，他在11月29至30日間於尼泊爾到巴基斯坦的快速訪問，進一步啟動了中印在南亞地區的外交戰。

新德里方面向來對於自身在尼泊爾的投入頗有自信，因為加德滿都當局在今年下半年後終於就中、印、尼三國交界的「卡拉帕尼地區」（Kalapani）歸屬權問題暫時形成了和解。這一點與中印在拉達克一線的對峙有關，而尼泊爾本身體量不足亦是箇中原因。

2020年9月15日，印度軍方車隊運送大量彈藥、物資前往中印邊境拉達克地區。（路透社）

印度在尼泊爾的前哨戰

中印拉達克對峙之後，印度軍、政人士一直擔心自己在「兩線作戰」的環境下陷於和中國、巴基斯坦對抗的困境，這意味着增加任何一條戰線都是危險的，印度與尼泊爾在「卡拉帕尼地區」歸屬權問題上的對話有了充分緩和的空間。為證明「誠意」，莫迪當局先在10月下旬派遣其間諜機構調查分析局（RAW）局長戈爾（Samant Goel）訪問尼泊爾，後於11月上旬派其陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）飛抵加德滿都，最後派遣錫金出身，會說一口流利尼泊爾語的印度外交部秘書什林拉（Harsh Shringla）於11月26日出馬。

魏鳳和（左）與尼泊爾總統班達里會晤。（新華社）

新德里高層根據訪問回饋結果，初步認定「尼泊爾在2020年5至6月間對印度的民族主義熱情已經消散」，他們還認為尼泊爾雖於2016年簽署了「一帶一路」倡議，但目前沒有一個項目取得進展，因此中國在尼泊爾的干預是不足以顧慮的。加之尼泊爾外長賈瓦利（Pradeep Gyawali）已計劃在2021年訪問印度，印方對尼泊爾就開始底氣十足起來。

但是，尼泊爾的實際政治環境終究不如印度想像的那樣穩固，就在上周一（11月30日），尼泊爾著名經濟學家沙克雅（Sujeev Shakya）投書《印度教徒報》（The Hindu），稱什林拉在加德滿都三天的行動缺少實際內容，並不能改變兩國自2015年後因印度單方面改變現狀而受損的關係。他還指出，印度自以為投入數十億盧比就可以「贏得尼泊爾的心」，實則不然。首先，印度的援助只為收買人心，而非為尼泊爾的發展計劃做貢獻；其次，印度雖在政府預算之外給尼泊爾撥出款項，但這不如中國為尼泊爾建設的具備知名度和戰略意義的專案。

此外，魏鳳和的巴基斯坦之行也很特別……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《魏鳳和訪南亞 中印外交對峙加劇》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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