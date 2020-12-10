政府統計處上月中公布的最新數據顯示，8至10月經季節性調整失業率維持6.4%，就業不足率維持3.8%。數字沒有發生變化，能否說明港府有效緩解失業問題？如今第四波疫情來襲，香港中文大學社會工作學系副教授黃洪估計，失業率可能繼續上升，突破7%。如何紓解失業人士及其家庭所處的困境，成為擺在港府面前刻不容緩的問題。

就此，《香港01》與黃洪教授進行對話，探討如何認識當前的失業率與就業不足率，以及香港勞動力市場正面臨怎樣的危機。黃洪認為，不能單一地透過比率分析香港勞動力市場的情況，而要通過具體的數字變化，對失業及就業不足問題進行整體的分析。他指出，香港正在出現的新隱患，即勞動人口下降，其中以中年青年人為主力，這或導致撫養比上升。此外，黃洪批評政府過於關注比率，忽視了數字背後是一個個鮮活的人。「我們應該關注數字背後的這些人：有多少人？處於什麼樣的生活狀況？在勞動力市場正在面臨怎樣的問題？」

香港01：根據政府統計處最新的數據，當前香港的失業率和就業不足率分別維持在6.4%和3.8%（圖一），這些數字折射出香港當前勞動力市場的何種問題？

黃洪提出，不能單一地去看失業率或就業不足率這些數字。看勞動力市場的情況要關注三個數字：勞動人口、失業和就業不足人數。（香港01製圖）

黃洪：我們不能單一地去看失業率或就業不足率這些數字。看勞動力市場的情況要關注三個數字：勞動人口、失業和就業不足人數。要整體地而非單一地去分析。另外，分析數字的重點不是看比例，更加重要的是了解實際數字：有多少勞動人口，有多少失業人數、就業不足人數。

香港目前的統計數字比較複雜，因為是用三個月的平均數字去計算。然而，最近幾個月包括疫情等各方面的變化都很快，每個月都有點不同，如果看三個月的平均數字就很混亂，並且滯後。

香港01：我們應該如何去讀這些數字，數字背後反映出怎樣的問題？

就業市場存隱患 青年勞動人口明顯遞減

黃洪：無論去看失業率還是就業不足率，它的分母都是勞動人口，即是用失業人數或就業不足人數去除以勞動人口，以計算出一個比例。那麼，當勞動人口已經發生很大變化，再去看比率就有問題。

我這次看到比較核心的問題是，自去年起勞動人口開始減少。從數據可以看到，今年7至9月的統計數字顯示，香港有388.46萬勞動人口，比6至8月的388.88萬減少了四千多人。這是三個月的增減數字（圖二）。

黃洪指出，當下最需要關注的變化在於香港整體勞動人口減少。（香港01製圖）

如果我們去看一個月的變化，5月和6月勞動人口分別增加了1.26萬和2.09萬人，這是合理的。因為當時正值暑假，有很多中學畢業生和大學畢業生進入勞動市場，所以在6、7、8月勞動人口應該增加。但是8月和9月勞動人口分別減少了9,100人和1.35萬人，這就不合理。

2019年整體勞動人口減少，可能是因為香港出生的人口減少，因此適齡畢業生減少，影響了勞動力市場。即便如此，與去年相比，減少的百分比大概在0.1%至0.2%，低於1%。直到2019年12月開始超過1%。這幾個月以來，勞動人口每三個月都是下降2%左右。

那麼，實際減少了多少人呢？2020年1月到9月，時而減得快，時而減得慢，甚至在5月、6月勞動人口有所增加。那麼，為什麼從去年11月、12月勞動人口會減少？可能與社會事件有關。1月勞動人口明顯下降，應該與疫情有關。

香港01：一般而言，會有什麼原因造成勞動人口減少？為什麼會出現這現象？

黃洪：為什麼勞動力市場人口增加減緩或者減少？一是適齡畢業人口減少，二是部份人選擇離開勞動力市場。離開勞動力市場可能存在三個原因。一是提早退休，一個五六十歲的成人本來不用退休，但因為很難找到工作，所以就不去找工作，選擇提前退休。這樣的人群在學術上有個術語叫做「失望的勞工」（discourage worker）。在政府的定義下，不找工作不屬於失業，而是離開勞動力市場。

第二種情況是移民。今年以來大家都聽到很多核心年齡——即三十幾歲的中年人選擇移民，離開了香港的勞動力市場。第三種情況，我認為可能存在的一種可能：僱主不想請年輕人，年輕人也不想工作，不進入勞動市場。去年開始為什麼會有近萬人離開勞動市場？要驗證我們的推測就要看一看究竟這些走了的人，他們的年齡層和性別分布是怎樣的。

整體勞動人口減少，其中以青年、中年為主要群體，老年勞動人口反而增加。（香港01製圖）

查閱相關數據可看出，今年第二季20至24歲的男女合計勞動力人口從第一季的21.46萬人下跌到19.61萬人，減少了1.85萬人。奇怪之處在於，第二季是4至6月畢業季，怎麼會是減少而不是增加呢？為什麼20至24歲的勞動力會少了這麼多呢？是不是移民或去外國讀書？當然存在這種可能，但是有沒有這麼多呢？再去看55至59歲，第二季比第一季勞動力人口增加了千多人；60至64歲增加更快，多了萬多人；65歲以上也在增加，而且接近歷史最高水平，勞動人口達到15.73萬人。通過這兩組數字發現，提早退休的假設並不成立。年紀較大的勞動人口過去一直減少，現在卻相反，開始上升。從去年社會事件及疫情之後開始出現這個變化。

中年勞動人口的情況也明顯下降。40至44歲在第二季度減少6,900人，45至49歲減少2,800人。這些中年人去了哪裏？可能提早退休，也可能找不到工作，失業了很久，選擇移民離開勞動力市場。但問題在於，按理說這些人要養家，自己也要生活，應該處於失業人口當中—即是說即使找不到工作，也不應離開勞動力市場。那麼，40至49歲群組有將近9,700人離開這個勞動市場，這是很不合理的。

通過數據可以看出，勞動力市場人口不斷下降，若以年齡層區分，以年輕人為主，其次是中年人，而60歲以上長者勞動人口反而上升。此外，還有失業人口和就業不足人口，我們都要用年齡層的分析方法去認識。

回到第一個問題。其實，從今年1月份開始，勞動力人口已經下降較快，差不多每三個月下降兩個百分點，已經非常誇張。分母變化很大的情況下，再去看失業和就業不足的狀況，其實更加嚴重，人數也更多了。

香港01：是不是較諸失業率與就業不足率，我們更應該關注實際數字？

黃洪：失業人數從1月份開始每月增加1.37萬人、1.63萬人、1.22萬人。可以看出在疫情爆發之後，失業人數上升得很快，每月有萬幾人失業。相對應的，失業率也在迅速上升。

之後4至6月，從按每月人數增減來看，失業人數是下降的，而季節性失業率雖然在緩慢上升，但增幅明顯降低，6月以後基本上停止上升。但是前面說到，失業率回落也是因為分母減少。再去看失業人口呢，23萬、24.1萬、24.25萬、24.83萬，實際上都是一萬一萬地增加。儘管失業率穩定，但是，整體人數上升得很快。

香港01：失業人數和就業不足人數都出現大幅度上升，香港的勞動力市場顯然在經歷巨變。在你看來是什麼原因造成？數字變化反映出哪些問題？

黃洪：我認為首先是因為疫情，第二則涉及就業不足的問題。

一般來說，就業不足和失業的關係是這樣：先失業，找不到全職的工作就去做兼職，或者降低工資，從而變為就業不足。另外一個可能性更大的情況是先就業不足。製造業年代有一個詞叫做「吊鹽水」，吊鹽水給你，你就不會立即死。即是說，保留工人的職位而不是立即解僱，等到經濟復蘇了再請回這些工人。

黃洪分析認為，保就業計劃實際為「政策性吊鹽水」，能保住失業率不致上升過快，但卻不能從根本上保障勞工權益。（盧翊銘攝）

香港目前出現的則是「政策性吊鹽水」，即政府所謂的保就業計劃。「保就業」其實就是數人頭保住工人的工作，但工人需不需要返足工呢？沒有保障，甚至可能會被迫放很多無薪假。所以政府的保就業政策下，我們看到就業不足人數一路直線上升，從1月開始每個月增加萬幾人，說明當時已經不夠工開。這很明顯是受到疫情的影響。

到4至6月數字有所下降，當時就業不足的數字和失業的數字趨勢相似—這是疫情的影響。但是到9月開始，就業不足數字在下跌，反而失業數字在上升。這個新的情況就比較令人擔憂：這部份人可能由就業不足變為了失業。申請第二次保就業計劃的僱主減少，可能是因為他們覺得即使有政府的資助也難以支撐下去，所以準備解僱僱員。

我們還應該注意到9月份勞動人口也減少了一萬多人，但是失業人口增加了五千多人。中間不見了的這批人可能就是由於就業不足，吊了很久的鹽水，故選擇退出勞動市場，或移民、或讀書。令人擔憂的是，勞動人口減少可能成為一種常態，這值得我們關注。

目前政府和媒體都比較關心失業率、就業不足率這些數字，其實應該在作出整體分析後關注數字背後的人：有多少人？處於怎樣的生活狀況？在勞動力市場正在面臨怎樣的問題？

上文節錄自第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《 專訪中文大學社工系副教授黃洪 統計數據折射勞動人口正下降》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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