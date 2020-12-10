《香港01》與香港中文大學社會工作學系副教授黃洪教授進行對話，探討如何認識當前的失業率與就業不足率，以及香港勞動力市場正面臨怎樣的危機。黃洪指出，香港正在出現的新隱患，即勞動人口下降，其中以中年青年人為主力，這或導致撫養比上升。此外，黃洪批評政府過於關注比率，忽視了數字背後是一個個鮮活的人。「我們應該關注數字背後的這些人：有多少人？處於什麼樣的生活狀況？在勞動力市場正在面臨怎樣的問題？」

承接上文：與黃洪對話．上｜讀懂就業不足數字 香港勞動市場面臨何種危機？

香港01：勞動人口降低、失業和就業不足人數上升，種種變化埋下怎樣的隱患？

黃洪：從前政府擔心香港人口老化的問題造成撫養比增高。現在的情況卻是：並非長者口增長太快造成撫養比的增高，中年和青年勞動人口降低同樣會造成整體的社會撫養比增高。前面分析到，長者會重新進入勞動力市場，60多歲的人其實不會找不到工作。很多清潔工等工種由於工作辛苦、拿最低工資，都是長者在做。同時，清潔工種不會因為疫情而減少，反而是需要更多清潔工。

老年勞動人口大都從事低技術的工作，被剝削的情況很嚴重—香港沒有退休的保障，所以很多長者要工作才能夠生活，才能夠找到自己的價值。

黃洪指出，當下香港可能出現撫養比上升，但並非由於一貫認知，即長者退出勞動力市場，而可能由中年、青年勞動力下降導致。（梁鵬威攝）

過去的論述是香港人口老化、長者不工作導致撫養比升高。現在的情況卻是撫養比可能會上升，但不是由於長者不工作，而是中年、青年勞動力下降。我覺得這種下降很大程度上與社會事件和疫情有關。有些人因此選擇離開勞動力市場，出國讀書或移民；有些人留在香港，但是不想工作。

香港01：據你的觀察，為什麼中青年會選擇離開勞動力市場？

黃洪：疫情可能造成有些人長期失業或就業不足，外加政治環境的變化等。這當然是假設，我認為還需要更有力的證據才能去分析。

香港01：其實香港政府在就業不足和失業方面的支援有限，你怎麼看待這些政策？

黃洪：當然是太少。我們很多年前就說應該有失業保險。比如歐美、中國（內地）的政府，都是通過這些方式提供失業援助。有工作的時候，勞資雙方共同供款，失業之後就有一筆錢給工人，對經濟的影響就會比較小。美國的疫情這麼厲害，但聯邦政府和州政府給很多失業保險。部份沒有保險的人，政府也會提供救助金，例如紐約州。如果不給這些錢，他們的生活會很困難，而且對經濟的打擊會更大。

行政長官林鄭月娥日前表示，政府須竭力恢復經濟、開創就業機會、增加培訓及再培訓機會、加強人力配對的工作和優化社會福利制度的安全網。（梁鵬威攝）

香港政府每人一次過給一萬元，錢太少，而且只能支撐短短一個月，但失業或就業不足不僅僅是一個月的問題。保就業計劃則是給僱主而不是直接資助工人，無法令工人及其家庭有一定的購買力，使社會呈現反經濟循環：即是說工人會去消費—可能不是去大型商店或者酒樓，但會去地區性的茶餐廳。然而，如果工人處於長期失業狀態，甚至沒有基本收入，那麼，他的消費力是很低的。

所以，香港的經濟問題不單單是遊客不足造成，本土的消費模式也出現很大變化。如果就業不足或失業人士有失業保險，能夠提供一筆定期的錢，他就不會擔心坐吃山空。但是現在他們只能使用自己的存款，可能連租金也無法支付，這種不確定性就會令人非常憂慮。

香港政府的政策沒有給這些需要幫助的人一個穩定的經濟政治前景。政府給僱主錢，僱主分一點給員工，甚至放無薪假或轉兼職。但是沒有生意，僅靠政府的支持，這些僱主也很難支撐下去，國泰就是例子。

反過來說，如果直接資助失業和就業不足的工人，讓他們有一定的購買力，這種購買力會為社區經濟和本土經濟注入營養。另外，很多人也不希望靠政府救濟。政府也可以開展小型的社區工程，在改善社區環境的同時創造就業崗位。

但香港政府從來沒有干預式、很主動去創造就業的政策—只是鼓勵市場，而不是用政府資源去促進就業。現在政府還在說自由市場，派錢也派了很多億，如果當初不做這種政策的話，其實這些錢可以用得其所。

香港01：你認為政策性吊鹽水在一定程度上是在剝削工人嗎？

黃洪：也不能這麼說。好比你去診所，醫生吊鹽水給你，對你有害嗎？沒有。對你的生命有保障嗎？可能有一點。但能夠解決你的問題嗎？不能。真的要解決問題就要看清楚是什麼病，然後對症下藥，吊鹽水只是一種安慰劑，告訴你：我有在做事。

黃洪指出，政策性吊鹽水只能延續生命，而不能從根源上解決問題。（盧翊銘攝）

怎麼對症下藥？就是搞清楚為什麼青年中年勞動力跑掉。他們是什麼人，我們能夠把他們留在這邊嗎？他們是因為失業和就業不足的問題離開嗎？

若不從真正關心這些人生活的角度出發，是無法找到癥結的。政府—我不知道，也許他們還會覺得這個分母愈小，比率反而會好看一些吧。

上文節錄自第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《 專訪中文大學社工系副教授黃洪 統計數據折射勞動人口正下降》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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