聞說今年金馬獎沒有爛片，於是膽大大地任揀任睇。原來是很多影迷情緒上頭，隨口說說。金馬獎沒有爛片？《腿》就現身說法。

看牌面，《腿》應該很有看頭。《陽光普照》的編劇鍾孟宏加張耀升寫劇本，張耀升首次做導演。桂綸鎂、楊祐寧、張少懷、劉冠廷聯袂，還有許多台灣影帝影后級演員客串，原本這該是比拼《消失的情人節》一般的嘉年華電影。甚至，它們都有「消失」的主題，一部電影消失的是「情人節」，一部電影消失的是「一條腿」。《腿》在本屆金馬獎獲最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本和最佳造型設計四項提名，最後卻沒有勝出。

電影在本屆金馬獎獲最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本和最佳造型設計四項提名。（《腿》劇照）

張耀升編寫了一個十分複雜的故事，講的是錢鈺盈（桂綸鎂飾）和鄭子漢（楊祐寧飾）這對舞者情侶的故事。鄭送院做手術，誰知意外亡故，手術中切下的腿卻遺失了。錢一心想拿回亡夫的腿，於是大鬧醫院，往返各個部門，變成人見人怕的麻煩人。整部戲用黑色幽默的氣氛，試圖拍成一部怪誕喜劇，這樣看，應該怎樣都不會出錯才對。雖然鍾孟宏的《陽光普照》被高估，至少《一路順風》拍出了台灣的在地喜感。

《腿》或許因為張耀升從編劇換到導演位置，整部電影努力求新求變，試圖做出一部超出類型限制的作品。它夾雜數個戲劇原型，其一是錢鄭二人的愛情故事，其二是鄭的人格弱點讓他走完一生的小人物悲喜劇，其三是錢努力找回腿的黑色故事。以此三線交織，《腿》試圖用極度文學性的視野描繪一部電影作品。

錢鈺盈（桂綸鎂飾）一心想拿回亡夫的腿，於是大鬧醫院，往返各個部門，變成人見人怕的麻煩人。（《腿》劇照）

《腿》本身是紋理複雜的故事，編導在呈現的過程中，卻對風格化的視覺存有執念。男性角色有大量的臉部特寫和獨白，但眼高手低，變成了劣質版的王家衛。雖則王家衛的風格很像散文，前後看似沒有邏輯關聯，純靠情緒連繫，但在後期通過剪輯，這些散漫的元素可以統一。王家衛電影中的角色雖然都愛做莫名其妙的事，可是王會努力消弭演員的表演痕迹，讓這些動作看起來日常且自然。

《腿》的散漫過於刻意，角色的台詞也裝腔作勢，不夠真誠……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《《腿》空洞的王家衛複製品》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】借鑑拜登 反思香港 動資本主義進步到「底」

拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心

失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求

拒修《防止賄賂條例》 豈容特首繼續「無王管」？

採購新冠疫苗慢十萬拍 港府抗疫跌入平行時空

一張配圖引發中澳輿論戰 中國有其必須承載的「雙標」

缺乏關注 保障欠奉 就業不足人士陷水深火熱中

「將布達佩斯帶到華沙」 波匈兩國再挑戰歐洲統合模式

一個人帶火一座城 藏族男孩何以紅到日韓？