儘管拜登擊敗特朗普當選美國新一任總統讓北京對中美關係有更多的期待，但遏制中國已然成為美國兩黨共識，軍事層面的表現尤為明顯。12月初，一則來自美國軍方高層的消息，在中國輿論場中掀起一陣熱議。美國海軍部長布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）稱，美軍將在印度洋和太平洋交界處重建第一艦隊。如此一來，美軍在中國周邊地區的行動能力將大幅提升，解放軍當如何應對？ 撰文：褚文

美國第一艦隊曾於上世紀四十至七十年代期間存續，專門負責西太平洋部份地區的戰爭行動，後於1973年被第三艦隊取代。

根據美方的說法，重建後的第一艦隊駐地擬定在新加坡。新加坡位於馬六甲海峽，正是印度洋和太平洋交界處，戰略位置極佳。新加坡現有的樟宜海軍基地能夠停泊包括10萬噸級航母在內的大中型艦船，是美軍第一艦隊基地的最佳選擇之一。

圖為美國海軍部長布雷斯韋特2020年10月27日到訪國家海軍博物館，就美國海軍陸戰隊成立245周年發表演說。（資料圖片／美國海軍）

分析多指，第一艦隊的主要任務區為東南亞地區及附近海域，以及迪戈加西亞基地以東印度洋海域。據悉，該艦隊未來會採用類似2018年成立、專門應對俄羅斯海軍的第二艦隊的運作方式，即對部署在轄區內的任何海軍艦艇和作戰單位進行臨時抽調指揮，同時或將運用便於快速部署的「分散式作戰」理念，將各個作戰部隊快速投送至這一區域，開展聯合作戰。

這種說法一旦實現，部署在西太平洋的美軍第七艦隊防區將被分割大半，屆時包括南海、印度洋東部海域的廣大區域的防務將由第一艦隊負責。如此，美軍在這一區域的行動能力將獲大幅提升。

任期臨近結束的特朗普在過去四年中讓外界認識到美國政壇的混亂，但第一艦隊的重建並非是美軍心血來潮。（資料圖片／美聯社）

印太戰略的關鍵一步

任期臨近結束的特朗普在過去四年中讓外界認識到美國政壇的混亂，但第一艦隊的重建並非是美軍心血來潮。

面對中國的崛起，美國先後提出「重返亞太戰略」、「亞太再平衡戰略」，但效果有限，未能阻止中國壯大。至2017年11月，白宮又提出在更大範圍和戰略縱深地帶圍堵中國的「印太戰略」。從現實意義上說，第一艦隊的重建將會極大地增強美軍在南海和印度洋的實力。

中國在南海艦隊部署有多艘戰略核潛艇和攻擊核潛艇，在南海形成較強的水下作戰能力。（中國央視截圖）

解放軍在南海加緊建設

不過，美軍表態容易，但第一艦隊真正落地重建仍會遇到諸多難題。

當然，被視為首要戰略競爭對手的中國，對美軍的舉動則是「堅決反對」。重建第一艦隊的消息披露伊始，中國軍方就強烈回應，指美國「把戲雖舊、其心險惡」。與此同時，中國軍隊亦在推進南海的軍事建設。

一是持續擴充南海方面的海空力量。二是依靠中國大陸部署的空軍戰略轟炸機；三是通過近十年的「耕耘」，解放軍在南沙人工島礁建立了一套行之有效且持久的信息化作戰體系。這三方面的軍事建設將如何制約美國，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《美軍放口風 重建第一艦隊 美加碼遏華，解放軍如何應對？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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