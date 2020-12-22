現時，歐美正在大張旗鼓地對互聯網大鱷舉起反壟斷「鐵錘」。11月，美國監管部門對Facebook提起反壟斷訴訟；上周三（12月16日），美國德克薩斯州又聯合其他九個州向Google發起訴訟。上周二（12月15日），歐盟宣布一項全新制定的《數碼服務法》草案，以加強對科技巨頭的監管，這是歐盟推出《通用數據保護條例》（GDPR）後的又一重磅法案。

在這樣的背景下，11月10日，中國國家市場監管總局公布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），並公開徵求意見。一個月後，國家市場監管總局再度出手，對阿里巴巴、騰訊兩大巨頭涉及的收購案，以事前未申報為由罰款50萬元人民幣。剛結束的中央經濟工作會議再次明確表示：要強化反壟斷和防止資本無序擴張，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。會議指出，反壟斷、反不正當競爭是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。

山雨欲來風滿樓，全球互聯網巨頭和各國監管部門的反壟斷之戰才剛剛開始，中國政府近來的舉措正是順應這個大勢。

馬雲（右）與馬化騰（左）皆是中國互聯網行業的領軍人物。（資料圖片／視覺中國）

反壟斷不再是「紙老虎」

11月10日，國家市場監管總局發布《徵求意見稿》，共六章二十四條。這是中國監管部門規範科技公司利用互聯網平台從事商業活動，並加強管控壟斷行為的第一個政策性文件，當中明確了諸多基礎性概念，對經營者集中申報標準的營業額和協定控制（VIE）架構予以特別考量；禁止互聯網公司分享顧客敏感信息、禁止聯手打壓對手、禁止壓價競爭等。

當局加強管控各平台利用技術手段對價格進行自動化設定，以及根據不同顧客的信息和消費習慣區別對待等，對廣受批評的「大數據殺熟」（利用所擁有的客戶數據，對老客戶實行價格歧視）、「搭售」（銷售商要求購買某一產品和服務時，也購買其另一種產品或者服務）、「二選一」（一種銷售技巧，讓客戶在「這個東西」跟「那個東西」之間做選擇，而不是在「買」與「不買」之間做選擇）等不合理行銷作出分析界定。

選擇在中國電商「雙11」的前一天頒布這個《徵求意見稿》，監管部門當然是意有所指。（資料圖片/中新社）

不同於之前的指導性談話、企業座談會等形式，選擇在中國電商「雙11」的前一天頒布這個《徵求意見稿》，監管部門當然是意有所指，而當天中國幾大互聯網巨頭的股價均出現不同程度的下跌。

如果說《徵求意見稿》的頒布還只是「紙老虎」的話，很快國家市場監管總局就拿出實際行動，來展示對互聯網巨頭反壟斷的決心。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《加入全球互聯網反壟斷陣營 中國拒絕「二馬分天下」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

245期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】美歐中不約而同反壟斷 遲來的科企監管革新

「有形之手」出手 馬雲們顫抖了嗎？

全球掀起反壟斷風潮 何時輪到香港？

康健中心成效未如預期 基層醫療緣何停滯不前

華語網絡文學二十年 從消閒讀物到文化輸出

當機械人炒得一手好菜 職場自動化 員工出路何在？

攻克半世紀難題 AI或掀醫學科研革命

2020年電影業回顧 票房暴瀉 改變放映模式