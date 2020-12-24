從美國看香港 左翼聲音主導經濟政策 就能解決結構困局？

美國總統當選人拜登早前公佈經濟幕僚名單，當中有不少專注勞工議題的學者，令外界關注這些左翼聲音能否撬動當地徹底進行經濟改革。所謂「一朝天子一朝臣」，從經濟團隊的組成固然可以看出拜登「解決經濟結構性不平等問題」的決心；不過，「書生」入仕能否經世濟民，以一己之力對抗原教旨資本主義困局，仍然言之尚早。

備受矚目的拜登經濟團隊成員，包括曾任聯儲局主席、主張加稅以收窄貧富差距的著名經濟學家耶倫（Janet Yellen）、認為經濟應該為所有人而非富人服務的阿德耶莫（Adewale Adeyemo）、專注研究性別和種族收入差異的譚登（Neera Tanden）、重視稅務改革和福利改革的迪斯（Brian Deese）、認為市場失靈時必須加強政府角色的勞斯（Cecilia Rouse）、提倡最低工資倍增至15美元的伯恩斯坦（Jared Bernstein）、拒絕以減稅及放寬監管等措施刺激經濟的布希（Heather Boushey），看似有望帶領美國走出一條「中左」路線。

面對收支嚴重失衡的財政，拜登上任後必須有所作為。（美聯社）

「財富再分配」將是拜登促進社會平等的主要方式，而徵收富人稅、提升最低工資、擴大奧巴馬醫改、擴大綠色經濟等等將是達成重要渠道；不過，從當前拜登團隊所透露的經濟政策方針來看，儘管方向正確，也實在不得不做，但又確實暫未見到結構改革的決心和力度。

這不禁令人聯想起香港特區政府，其實當中也不乏權威學者和相對左翼的聲音，但至今仍然未能為化解深層矛盾帶來寸進。例如，勞工及福利局局長羅致光本身就是香港著名社科學者，而運輸及房屋局副局長蘇偉文則是金融學者；另外，行政會議成員黃國健和勞工及福利局副局長何啟明，都來自主張維護工人權益的工聯會，也都做過立法會議員。照理說，這種背景理應更能體察民間疾苦，然而，近年的社會福利政策、勞動保障制度卻不可謂不離地，主導的羅致光更有諸多「涼薄」言論引發民情洶湧。這難免令人懷疑，若要解決香港的深層次矛盾，卻不從根本作出結構性改革，光靠一介書生或者些微左翼聲音，難以力挽狂瀾。

什麼是香港的深層次矛盾？與美國類似，實則由資本主義本身具有的結構缺陷造成：新自由主義所倡導的放任市場、自由貿易、資本不受限制流動，使得資本主義的逐利本質被發揮到極致，從而形成對市場、教育、醫療等種種社會資源的壟斷，造成分配不均、貧富差距加劇、階級固化等社會問題，亦扭曲人與人之間的社會關係，漸漸形成以爭奪利益為核心的惡性競爭，並衍生出不同形態的社會沖突。

港府所堅持「小政府，大市場」施政思維無疑是對資本主義的進一步放任，經年累月後經濟結構與社會資源分配自然越發失衡。（資料圖片）

在此前提下，港府所堅持「小政府，大市場」施政思維無疑是對資本主義的進一步放任，經年累月後經濟結構與社會資源分配自然越發失衡。港府有無對此癥結對症下藥？現狀令人擔憂。疫情衝擊下香港百業凋敝，基層市民生活困苦，失業率日益攀高，而港府耗資3000億推出三輪防疫抗疫措施收效甚微。究其根源，政府救市仍迷信滴漏式政策與津貼主義，未能體察民情，了解市民的實際需求幫助到最需幫助的一群人。例如，社會各界呼籲長達半年的失業援助金至今未被納入考慮；而新一期《施政報告》中也未看到對社會民生、勞工福利有何等作為。

階級固化導致青年看不到未來，樓價高企使得佔人口多數的中產階級看似光鮮實則艱苦度日，缺乏社會保障造成低下階層生活困苦舉步維艱，全民退保遙遙無期致使白髮老人仍要辛勤工作難以安享晚年……諸如此類種種困局，若政府不從根源上遏制資本擴張，大步推出革新政策，僅靠綜援津貼等所謂「安全網」小修小補解決民生困局，實屬天方夜譚。