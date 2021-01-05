新冠疫情在全球蔓延的趨勢不僅沒有放緩，反而愈演愈烈，其所引發的大蕭條也加速了世界格局轉變的進程。而除了疫情這一因素，「中國」本身也是2020這非常之年的另一重要因素。 回望一年前，所謂「2027年中美經濟地位互換」預測還受到不少質疑，而今這不僅愈發成為共識，且「中國的政制和治理模式」等關乎發展道路的討論，都已然成為核心輿論議題—而這些世界的轉變，對中國又意味着什麼？

1989年「六四事件」後，時任中國最高領導人鄧小平在那個歷史關鍵節點，基於之後的東歐劇變等「國際大氣候」以及國內改革開放之後政改訴求愈烈等「國內小氣候」，制定了國家發展的方向。而今新冠疫情驚詫全世界，歐洲、西太平洋、北美各方皆意識到求變的必要。中國面對「國際大氣候」和「國內小氣候」的又一次巨變，且適逢中共建黨百年，庶幾到了再次審慎研判時局的時刻。

12月30日，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克龍與國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。（美聯社）

更看重利益的歐盟

由歐洲講起，由於各國都是典型的出口導向型經濟體，處於全球化分工體系的最頂端，對貿易的高度依賴使其在全球蕭條的情況下步履維艱。是以其最大的訴求便在於經濟，在於如何就經濟問題盡快達成各種相關協議。無論是去年8月與越南敲定的《歐盟越南自由貿易協定》（EVFTA），還是拖沓多年後終於在12月完成的《中歐全面投資協定》談判，又或是自英國脫歐之後一再波折的《英歐貿易和合作協議》（下稱《英歐協議》），都證明了這一點。

英歐貿易協議終趕及在去年聖誕節前出台。（Getty Images）

而當中又僅有中國有足夠體量、經濟增長力和政治魄力為歐盟提供復蘇所需的外部動能。是以，擴大「快捷通道」等機制，擴大歐盟從中國經濟崛起過程中所能攝取的益處，加速中國、歐洲兩大市場經濟融合，便皆成了未來數年歐洲政商各界的必要工作。

誠然，對華態度一直是歐盟內部分歧的一大來源。在12月下旬時，仍有法國外貿投資部長李斯特（Franck Riester）以「沒有得到中國關於廢除強迫勞動的足夠承諾」相脅，建議巴黎不要簽署中歐協議。但這種談判完成前的必要姿態，只是民選政府政客的慣例工作，一如英國首相約翰遜（Boris Johnson）在《英歐協議》簽訂前需一再表示英國不會在主權問題上讓步，也一如歐盟在與越南簽署自貿協議前，不忘談及越南「政治犯」的問題。

歐盟2019年時拒絕了中國「聯合抗美」的意見，沒有與中國站在同一戰線；也沒有基於傳統的美歐關係，展開與美國聯合發起貿易戰對抗中國的進程。這就已經很清晰地說明一個事實：誰能給歐盟帶來最大的經濟利益，誰就能為歐盟帶來最大的政治利益，而這也就是歐盟將力推合作的方向。

至於西太平洋局勢、中美關係、中國眼中的「時局圖」，以及國內的「小氣候」將會如何？更多詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《展望2021 中國面臨國際國內大小氣候》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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