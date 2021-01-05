上周三（2020年12月30日），《中歐全面投資協定》（簡稱中歐CAI）終於實現了在2020年內完成談判的夙願。尤其在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐和經濟衰退的雙重壓力下，中國和歐盟正在加速走近。中歐CAI將為中國和歐洲經濟的發展帶來歷史性機遇。正如歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis）表示，疫情之下，如期達成這一協議顯得尤為重要，對歐洲和中國企業都會帶來巨大的好處。 撰文：于子志

中歐之間龐大且快速增長的經貿往來，早已使得中歐經濟形成了相互依靠的格局。中國與歐盟各國之間緊密連結的產業和貿易鏈條，都在渴望着進一步實現資本層面的深入合作與全面開放。

根據中國商務部的統計，自2004到2019年，歐盟已經連續十六年成為中國最大交易夥伴。而截至2020年前三季度，中國已經取代美國，成為歐盟的第一大交易夥伴。

中國海關總署數據顯示，2020年前11個月，中國與歐盟貿易總值達到4.05萬億元（人民幣，下同），同比增長4.7%，其中，中國對歐盟出口2.45萬億元，進口1.6萬億元。中國對歐盟錄得貿易順差0.84萬億元，增加19.9%。

中國龐大的市場規模將為歐洲企業帶來利好因素。（新華社）

中歐經濟相互依靠

與此同時，歐盟也是中國第三大實際投資來源地。截至2018年年底，歐盟對中國的投資總額高達1,306.5億美元。中國在歐盟共設立直接投資企業3,200多家，是中國企業對外投資的重要目的地。

眾多經濟數據均顯示着中歐經濟愈趨相互依靠，雙方的經貿關係愈加緊密。中歐CAI的達成，將為歐洲企業提供更廣泛的、進入中國市場的機會，同時也將對世界經濟復蘇起到積極作用。

而對於歐盟經濟，中歐CAI無疑是一劑「強心針」。儘管歐洲政治家們口頭上依然將中國稱為「系統性競爭對手」，但歐洲產業界卻表現得更為誠實，從鋼鐵、機床、汽車、高鐵、新能源到大型客機，歐洲與中國的深入合作與市場開放，都正快速加強。

新的歐亞大陸合作從未如此迫切，中歐CAI將拉近兩個古文明之間的距離。（新華社）

中國可以為歐盟提供足夠大的市場。以購買力平價計算，2014年，中國經濟就已經超過了美國；從經濟規模上看，中國2019年也已經超過了整個歐元區19國的總和；從人口和潛在市場規模上看，中國擁有逾14億人口，幾乎是美國、歐洲、日本人口總和的近兩倍。當中國決定向歐盟開放市場時，其重要性不言而喻。

對此，精明的中歐政治家和商人們早就已經意識到。早在2012年已開始有部署，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登於第247期《香港01》周報（2021年1月4日）《疫情肆虐和經濟衰退壓力下 《中歐投資協定》完成談判》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

247期《香港01》周報精選內容：

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