【新冠疫苗】了解後做出選擇 才是對自己負責

德國BioNTech核酸疫苗預計會於本季度首批抵港，然而，「是否注射」成為本港輿論關注的問題。日前，民建聯公布的一項調查顯示，近七成市民願主動接種新冠疫苗。而另一邊廂，Now新聞台在街頭進行的民調則指，有七成三的人因擔心疫苗技術未成熟，故表示不會接種。關於疫苗的爭議，有針對國產疫苗的否定，也有對疫苗副作用的擔憂。其實，是否接種是個人的自由選擇，政府並無要求強制接種。但是，若能放下偏見，真正去了解疫苗的各項信息，相信會對市民選擇有所幫助，也對自己更加負責。

如何正確看待「有效率」？

據外媒報道，政府採購的3款新冠疫苗之一的，中國科興疫苗，於巴西時間1月7日公佈了第三期臨床試驗數據，顯示有效率為78%，t並且100%可以防範重症。至此，3款疫苗的三期數據全數公佈。

本港採購的三款新冠疫苗來自不同的廠家，使用的是三種不同的技術平台：復星醫藥、德國BioNTech和美國輝瑞藥廠（Pfizer）共同研發生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗（以下稱「mRNA疫苗」），英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗（以下稱「線病毒載體疫苗」），以及科興控股生物技術有限公司的新冠滅活疫苗（以下稱「滅活疫苗」）。在三期臨床數據中，3款疫苗的有效率分別為95%、70%以及78%。

香港醫院藥劑師學會指出，政府所訂購的三種疫苗各有不同，注射及保存方法各異。（資料圖片／盧翊銘攝）

相信不少人都有這樣的疑問：有效率高是否就意味着最安全有效？有效率70%的病毒載體疫苗是效果最差嗎？其實，世界衞生組織對新冠疫苗有效性門檻定為50%，即超過此門檻的保護效果都算合格，專家也表明超出70%已算是理想。而且，本次新冠疫情中出現許多無症狀患者，這對實驗的監測和結果也有着一定影響，況且，受測者的數量、本身身體素質等因素也會在一定程度上對試驗結果產生影響。故有效率的高低不能被單純視為疫苗效果的唯一標準。

3款疫苗技術平台如何選擇？

專業範疇為免疫學及病毒學的中大生命科學學院講師彭珏琁，為《香港01》介紹了本港採購的3款疫苗的不同技術平台。她指出，傳統來講，疫苗是為了製造抗體。抗體會對激發人體對病毒抗原的免疫反應，而中和抗體則透過與病毒結合，阻止其進入人體細胞。抗原則是能夠刺激機體產生免疫反應的物質。

滅活疫苗使用傳統的疫苗製造技術，從病人身上抽取病毒樣本，在實驗室培植與複製病毒，然後殺死它們，即是「滅活」，然後加入疫苗佐劑——這是傳統疫苗的常規佐劑，且此項技術也用於季節性流感多年。

腺病毒載體疫苗是拿到新冠病毒的S抗原的DNA，加入猩猩腺病毒的基因中，組成合成的病毒，打入人體中，便可激活免疫系統。這項以腺病毒作為載體的疫苗技術在2019年的伊波拉病毒疫情中應用過。

盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

mRNA疫苗是全新的製造方法。彭珏琁指出，其實它和上述腺病毒載體疫苗有相似之處——都是使用人體遺傳信息，只是此款疫苗使用的是mRNA。不同於向體內注射弱化或已滅活的細菌，從而刺激免疫反應，mRNA疫苗是透過教人體細胞製造抗原蛋白質，刺激免疫系統去生產抗體。

彭珏琁介紹，新冠病毒的樣子很像個球，除了外面的一層S抗原，還有其他的抗原。腺病毒載體疫苗和mRNA疫苗只針對S抗原，而滅活性疫苗則涵蓋所有的抗原。但她表示，所針對抗原「diversity」（多樣性）的不同，還未能見到與疫苗有效率有無關係。

通常來看，mRNA疫苗常被認為有較高的安全性，因為它並非一個毒株，只是一段序列，包在一個安全的載體裏面，並無傳染性。滅活性疫苗的傳統技術則已在多种疫苗中得到應用，故可能具有較小的副作用。

彭珏琁分析，mRNA疫苗及腺病毒載體疫苗不僅能夠製造中和抗體，還能激發更強的T細胞——對抗病毒的主要淋巴細胞的回應，有機會令人體免疫反應效果更好，但副作用的反應可能會比常見的頭痛、疲憊等「勁啲」。故她建議，若以往對注射疫苗有敏感反應，或易對藥物、食物敏感的人士，穩妥起見，可以選擇注射傳統的滅活性疫苗。

新冠疫苗需接種兩次以加強效用。那麼，在兩次接種中，可以使用兩款不同的疫苗嗎？（資料圖片）

需配合分批注射安排

新冠疫苗需接種兩次以加強效用。那麼，在兩次接種中，可以使用兩款不同的疫苗嗎？香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前在電視節目上表示，理論上來講，若兩種疫苗產生抗體的抗原相同，便有機會混合接種，但因目前未有確切臨床科學數據證明，故不鼓勵市民這樣做。

對此，彭珏琁解釋，第二次注射是為了令體內細胞「記住」自己應抵抗的病毒抗原。若第一次注射滅活疫苗激活了對新冠病毒每種抗原的抗體，但第二劑注射了mRNA疫苗只能夠喚醒、保持身體對S抗原的警惕，恐會影響免疫效果。

疫苗的到港批次、數量、以及注射安排等也是需要考量的關鍵因素。如運輸和儲存條件就是其中因素之一，mRNA疫苗的核糖核酸易降解，所以需要超低溫——攝氏零下70度儲存，其他兩款則只需常規冰箱溫度。之前，德國巴伐利亞州就因運送mRNA疫苗的冷卻溫度或不符合規定，導致多個城市推遲交貨。

彭珏琁指，政府需緊迫的時間裏早作計劃：「如第一批來港的疫苗為100萬劑，是計劃為100萬名市民接種，還是接種50萬人，其餘一半留下作為這些人的加強劑呢？如果選前者，那麼這一百萬人能否來得及在第二劑接種時間內，按時拿到下一劑呢？第二劑又會是什麼品牌的呢？這些都要考慮。但在眾多不確定下，可以確定的是：打一定好過不打，打兩劑一定好過打一劑。」