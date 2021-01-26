撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-01-26 17:09

今年的電影業十分不景氣，但奧斯卡大戰依然準時開火。各家電影片商都開始大力推薦自己旗下衝奧的候選作品，其中焦點影業發行的獨立電影《Promising Young Woman》（暫譯《花漾女子》）在去年聖誕檔期上映以來，好評如潮，女主角嘉莉．慕萊根（Carey Mulligan）成為影后的有力競爭者，本文寫成時，她已先後拿下洛杉磯影評人協會獎及聖地牙哥影評人協會獎的最佳女主角，這兩獎可算是奧斯卡的兩個前哨戰。這也是慕萊根2009年自《少女失樂園》後再獲提名女主角，贏面似大過當年。

電影編導由艾莫芮德．芬諾（Emerald Fennell）包辦，她主理過《嗜血嬌娃》（Killing Eve）第二季，此外亦演出過不少BBC劇集，但執導電影尚屬首次。令人驚喜的是，兩位皆是來自英國的電影人，竟然創作拍攝了一部發生在美國的電影故事。劇本寫成不久，即被瑪歌羅比開設的電影製作公司買下，瑪歌羅比也因此成為了電影的第一監製。

電影好評如潮，女主角嘉莉．慕萊根成奧斯卡影后的有力競爭者。（《花漾女子》劇照）

《花漾女子》幾乎全程在洛杉磯拍攝，雖然故事並未交代背景，但整個景觀在強烈暗示事件發生在羅省小鎮。Cassie（嘉莉．慕萊根飾）原本是成績優異的醫學院學生，卻中途退學，年屆三十仍與父母同住，在一間毫無前途的咖啡店做收銀員，毫無鬥志。每逢周末，她就在各個夜店扮醉，伺機攻擊將她帶回家意圖不軌的男性。某一天，她重遇了大學時的同學Ryan，兩人互相吸引，Cassie似乎重新對異性有了信心，打算放棄獵殺男性的生活，但Ryan的一番話卻不小心讓她再度深陷在自己不快樂的大學回憶裏。

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只看劇情梗概，《花漾女子》似乎未算特別。它的大綱可追本溯源，向上世紀七十年代的女性復仇電影致意。不過，它的論述方式和切入點卻與過去棄婦惱羞成怒的人物刻劃完全不同，用上更徹底的手法。例如，痛陳近年來屢遭詬病的大學兄弟會文化的虛偽和殘忍。

Cassie並非男性的附屬品，而是因為好友慘遭性侵之後無人援手，在學校及法律層面皆得不到幫助，才開始變成獵殺男性的私刑者。《花漾女子》並不打算從道德和倫理層面來討論私刑與正義。劇本細心刻劃了嫉惡如仇的Cassie內心如何在麻木與感性之間徘徊的過程…更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《《花漾女子》女性的黑色復仇》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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