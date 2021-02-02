撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-02-02 14:45

踏入2021年首月，大量資金通過港股通渠道流入香港資本市場，帶動恒生指數在新年以來表現強勢。上周一（1月25日），恒生指數上漲2.41%，收市報30,159.01，是自2019年5月以來再次於30,000點上收市。港股本輪強勢行情與「北水」南下有密切關係。資料顯示，港股通年初至今累計凈流入逾3,100億元人民幣（包含成交凈買入金額和買入申報未成交金額），平均每個交易日凈流入超過150億元人民幣，這一規模已經超過此前港股通單月凈流入規模的紀錄。僅一個月時間，港股通凈流入已經相當於去年凈流入規模的40%以上。

在這輪北水推動的升勢中，個別股份頻頻大幅上漲，尤其是新經濟相關概念股漲幅明顯，美團點評、港交所、騰訊均在上周創下歷史新高。其中，騰訊在上周一當天漲幅超10%，創下767.5元的歷史高位。

不過，港股在創下新高後連續下挫調整，其後四個交易日累計跌幅達6%，幾乎將今年以來的全部漲幅回吐。上周五（1月29日）收市，恒生指數下跌約1%，報28,283.71，恒生科技指數則下跌0.9%，報9,358.11，拖低恒生指數今年以來的漲幅至不足4%。當天，南向資金實際凈買入124.61億港元，已經連續28個交易日呈現凈買入狀態。

港股在創下新高後連續下挫調整，其後四個交易日累計跌幅達6%，幾乎將今年以來的全部漲幅回吐。（資料圖片／鄭子峰攝）

儘管南向資金凈買入力度有所減弱，但其加碼港股的決心似乎並沒有因為股指下跌而受到影響。自1月19日南向資金單日淨買入額創265.93億港元的歷史新高以來，上周五個交易日的淨買入始終維持在100億元以上。1月份的20個交易日中，有19天淨買入突破百億元，有四天淨買入超過200億元。

在恒生指數回調的背景下，個別股票卻依然獲得南向資金的增持。以騰訊為例，雖然公司股價在最近四個交易日累計下跌了11%，但截至上周五收市，騰訊已經連續26個交易日獲淨買入，累計淨買入金額超過1,072.08億元。除騰訊外，南向資金連續36日淨買入中海油，共計273.83億元；連續11日淨買入港交所，共計135.52億元； 連續5日淨買入小米集團，共計32.09億元；連續3日凈買入美團點評，共計45.49億元；連續3日凈買入中國移動，共計53.86億元。

港股估值之爭

對於近期港股急跌，中泰國際證券分析認為，由於本輪港股上漲主要緣於南向資金「脈衝式」湧入推動，當股價從低估值收復至合理或相對高的估值後，就會出現更激烈的「多空博弈」。分析認為，近期港股急跌的主要原因在於：短期氣氛極度熾烈後的超買回調；短期資金獲利回流，資金成本上升，A股調整減弱了港股的相對估值優勢。

港股仍存在低估值股票，吸引內地資金到來。（資料圖片／鄧倩螢攝）

從歷史經驗來看，每當港股估值下跌至市淨率（PB，即每股股價與淨資產比率）少於1時，都會出現強勁反彈。根據中泰證券測算，反彈幅度一般在27%到84%之間。目前為止，恒生指數自去年3月跌破淨值之後，漲幅已經達到35%，因此估值已經不算低。

隨着更多新經濟公司來港上市，以及被選入恒生指數成份股，預計恒指的整體估值會有一個明顯拉升。目前，恒指市盈率（PE）已經達到16.9倍，PB為1.42倍，兩者都處於歷史高位。

事實上，港股之所以長期處於「估值窪地」，主要原因在於金融股和地產股加起來佔據了恒生指數的半壁江山。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《北水來勢洶洶 港股迎接大時代》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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