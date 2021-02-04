撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-02-04 14:50

新冠肺炎疫情肆虐全球逾一年，截至1月31日，全球染病數字超過一億，死亡人數逾220萬，死亡率為2.16%。執筆之際，作為歐洲疫情最嚴重的國家，英國首相約翰遜（Boris Johnson）沉重宣布，該國因新冠肺炎病故人數突破10萬。猶記得去年3月約翰遜在封城前曾說過「失去至親論」，舉國震驚，因為高齡人士致死率甚高，長者頓成焦點。 無獨有偶，去年3月底，疫情於歐美開始爆發之際，網絡瘋傳《人權歐美？讓老人去死吧》一文，文中引述意大利「放棄60歲以上老人治療，把生的希望留給年輕人」、法國「70歲以上感染老人不進行插管治療」等。不過，文中引用的內容被台灣事實查核中心查核之後，指「該傳言為錯誤」。

只是，這個錯誤傳言得以瘋傳，其現象值得深思，但新冠肺炎或多或少帶有「年齡歧視」，因為世界衞生組織及各國醫學研究發現，長者感染後，死亡率遠高於年輕一輩。再者，一連串的問題如院舍照顧、護養院探訪權、治療先後次序等亦接踵而來，使得「老無所醫」、「老無所依」的情況，在疫情之下尤為嚴峻。

圖為1月25日，英國首相約翰遜在倫敦一個疫苗接種中心內，手持牛津大學與藥廠阿斯利康合力研發的新冠疫苗。（資料圖片／路透社）

根據香港中文大學醫學院分析，新冠肺炎疫情以來，香港60歲以上患者群組死亡率達6.27%，為60歲以下的105倍（0.06%），第三波疫情中死亡個案，全部均為60歲以上患者。醫院管理局報告亦指出，由於長者的免疫系統和對藥物反應都較差，故形容「新型冠狀病毒在年輕和年長病人身上就像是兩種不同的病，對年輕人如傷風感冒，對長者如SARS和MERS」，加上長者可能患長期或慢性病，染上新冠肺炎後，死亡率甚至可高達一成。

在防疫政策下，香港的長者院舍基本上是完全封閉式管理，故此，長者不單被禁止外出、更不能被探訪，為的是「減少感染風險」。據港泰護老中心、東華三院何玉清翠柳頤庭的案例，再密不透風的管理，也敵不過院內照顧者的感染，而長者就成為無法參與防疫決策、同時又背負最高風險的群組。當然，若長者本身不是居於院舍、又或經濟條件較優渥，例如「跳舞群組」中的社會名流，他們同為長者，卻可以入住酒店自行隔離，甚或隱瞞疫情，幾乎可以「無視」防疫政策，這就是風險的「階級性」。

因應社會福利署政策，家居清潔不屬於緊急服務，疫情期間，所有慈善團體均不可安排非緊急服務。（歐嘉樂攝）

「好像在等死」 並不是孤例

曾伯今年約70歲，是一位獨居長者，住在葵青區的公共屋邨，在關注家居照顧服務大聯盟（下稱「關顧聯」）安排下接受《香港01》周報訪問。曾伯住在單人公屋，從家中的環境可見，不少地方都放滿個人物品及雜物，就算要晾曬衣服，也得掛在床邊，家中可以走動的地方，可謂一步起，兩步止。

「我家中的窗戶都滿佈灰塵，看到嗎？」原來，因為疫情關係，原本每一至兩個月一次的免費家居清潔服務被迫暫停。據他描述，這一年來，幾乎都沒有人來替他打掃。「我曾打（電話）去慈善團體查詢，他們說疫情關係不能安排服務，以前有很多機構幫助我，現在全都沒了。如果私下安排，是要被罰款的，所以我也沒辦法。」短短數句，道盡大流行之下的無奈。因應社會福利署政策，家居清潔不屬於緊急服務，疫情期間，所有慈善團體均不可安排非緊急服務。他甚至形容，「我真的不清楚怎麼搞，我覺得好像在等死，很多老人家都是如此。」

這種「好像在等死」的心態，曾伯不是孤例，而是普遍現象。他說，之前可以自己去社區飯堂用膳，吃飯時可以看到朋友，一張枱四、五人，中心也很近，現在就沒有（這種情景）了。一波又一波的疫情，曾伯不但害怕染疫，更要面對失去社交生活的窘境，甚至起居生活也出現不少困難。

一波又一波的疫情，長者不但害怕染疫，更要面對失去社交生活的窘境。（資料圖片）

處處見歧視 難免「不開心」

曾伯在訪談間，說了不下十次「不開心」，而這個心情，或許只有與他情況相似的長者才能深刻體會。他脫口而出一句最常見的問題，「喂，你是不是這個病呀（新冠肺炎），還出街？」之所以有此「問候」，就只是因為他上了年紀，氣管欠佳，時時有數下咳嗽，就遭到別人白眼。曾伯強調，因害怕染疫，外出時會戴好口罩，直至回家才脫下。

世界經濟論壇創始人克勞斯．施瓦布（Klaus Schwab）在《後疫情時代：大重構》寫道：「傳染病的特點之一就是會引發恐懼、焦慮和大規模歇斯底里的情緒，並挑戰社會凝聚力及人們共同管理危機的能力。傳染病會造成社會撕裂與個人創傷。我們對抗的是看不見的敵人；家人、朋友和鄰居都可能成為傳染源；我們珍視的日常行為（例如在公共場合與朋友見面）可能成為傳染途徑。」無可否認，當大流行長期持續，人們出於對死亡的原始恐懼，在疫情遲遲不散的過程中，容易對他人產生不信任感，對社會傷害甚大。

這種「不開心」，無疑是長者抗疫至今積壓已久的情緒，如果無法好好疏導，問題或會變得更為嚴重。然而，長者的情緒支援不足只是問題的冰山一角，政府有沒有好好正視長者的窘境並施以援手？從兩位受訪者的語談之間可以發現，答案似乎是否定的。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《疫下長者 老無所「醫」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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