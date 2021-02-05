引入外地醫生｜請林鄭看清問題——「戰場」在於醫療霸權和保護主義

撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-02-05 11:16

特首林鄭月娥昨天（2月4日）到立法會出席行政長官答問大會，表示將向現屆立法會提出五大立法建議，當中包括本港早已「研究再研究」的修訂《醫生註冊修訂條例草案》，以容許經外地培訓而本身屬「香港永久性居民」的醫科畢業生，返回香港公營醫療系統工作。林鄭月娥為此懇請醫學界支持有關工作，又重申特區政府不會「跪低」，並希望現屆議會能夠支持方案。纏繞多年，政府終下決心引入外地醫生以紓緩人手緊缺，固然值得肯定，但仔細咀嚼林鄭之言，似是將問題歸咎歷屆議會阻礙，卻未能觸及根本——根深蒂固的醫療霸權和保護主義，以及對個別地區的傲慢與偏見，難免落得治標不治本的結果。

林鄭月娥表示即將提交《醫生註冊修訂條例草案》，以容許經外地培訓而本身屬「香港永久性居民」的醫科畢業生，返回香港公營醫療系統工作。（張浩維攝）

追本溯源：阻力在於立法會還是醫療界？

醫生短缺並非新鮮議題。據食物衛生事務局呈交予立法會衛生事務委員會今日（2月5日）討論文件，本港人均醫生比例是500位市民由1名醫生照顧，遠低於其他先進經濟體，如新加坡（2.5名），日本（2.5名），英國（3.0名），醫生負擔可想而知；當局進行「醫療人力推算2020」（以2017年為推算基準年的初步結果）甚至顯示，至2030及2040年，將分別缺少1610名及1949名醫生。值得一提的是，鑑於醫生人手長期不足，公院輪後時間早已不斷上升，在新冠肺炎疫情肆虐這一年多內更為嚴峻。

儘管過去數度「闖關」開放外地醫生來港免試執業失敗，林鄭昨天突然表示將向現屆立法會提交《醫生註冊條例修訂草案》，又藉重申當局「不會跪低」以表明決心，並謂議會早已回復正常，希望議員大力支持。此舉本身並無不妥，但問題是，特區政府一直以來所無奈「跪低」的，從來不是立法會，而是醫療行業當中的「潛規則」；當林鄭以為可以藉著「香港永久性居民」打開醫療霸權和保護主義的缺口，卻不知問題根本不在於此——可以說，儘管槍已上膛，但卻未能找到「戰場」。

但其實，林鄭又豈會不知「戰場」在何處？立法會早於2016年審議旨在改革醫務委員會的《2016年醫生註冊（修訂）條例草案》，而當中有部份建議有利開放外地醫生來港執業，但被時任醫學界議員梁家騮單人匹馬「癱瘓」了議會。然而，議案並非不獲民主派支持，例如時任民主黨立法會議員何俊仁曾言，放寬海外醫生在港執業，不僅可增加醫委會的問責性，當有限度註冊醫生來港執業期限由一年增至三年，更會緩解公院人手不足。

時任政務司司長林鄭月娥便以「譴責」、「遺憾」等字眼狠批梁家騮，又揚言「場仗一定要打」，可見她並非不知問題所在。然而，當時義正嚴辭的政務司司長，後來坐上特首之位，卻屢屢礙於醫學界反對及社會爭議，不敢觸及根本。

香港醫生人數嚴重不足。（資料圖片／張浩維攝）

回歸初心：「港人專醫」or「擇優而取」？

正如林鄭昨日在立法會所言，是次建議並非「大膽」之舉。其「不大膽」之處在於，建議引入的醫生必須是「香港永久性居民」，以期社會不會有太大爭議，而醫學界也不會有太大衝突。

確實，無論從操作的難易程度，還是從特區政府一向慣用的「和稀泥」手法來看，以「香港永久性居民」為引入前提、類似「港人專醫」的方案都是再適合不過的選項。「港人專醫」是一個以移居海外港人及其第二代為對象的輸入專科醫生計劃，最早由公務員事務局前局長、香港大學政治與公共行政學系名譽教授王永平提出，他認為這樣便能較能消除市民對輸入內地醫生的疑慮——因醫生的資格，是來自與香港醫療體制相近、水平相若的地方。

但問題是，如何保證「海外」皆於本港醫療制度相近、水平相若？若港人醫生來自海外的欠發達地區，香港業界、社會又會否接受？由此可見，除排斥更激烈的競爭外，反對輸入非本地培訓醫生的另一重要原因，是對內地醫生的偏見，先入為主地認為內地醫生的專業水準欠佳。

然而，為何需引進外來醫生，仍須回歸「初心」——為的是增加本港醫生人手，同時保證醫療質素。本港醫療水平固然相當了得，但不應因行業利益而排斥競爭，更不應因對內地的偏見而盲目牴觸此計劃。這不但會阻礙治療水平進步，更是視患者權益於不顧。

若真像業界所言，要保障醫生的專業能力，便應擇優而取，任人唯賢才是。若將「優」與「賢」劃定地區、規定身份，便只是偏見與傲慢，而非對市民生命健康的負責。