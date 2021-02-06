【樂評】野蓮與妖花：兩種客語民謠

撰文： 廖偉棠 最後更新日期： 2021-02-06 13:47

距離台灣第一次民歌運動已經近半個世紀，當年的民歌人也許走上殿堂，也許走進歷史，但民歌的魂沒有丟掉，一路上和搖滾、藍調、爵士、實驗音樂、詩歌等混合，變化出今天台灣音樂的半壁江山。有了音樂之魂，所有遇合都有開花的可能，近年最讓人關注的，應該是客語民謠、搖滾之風的遒勁。

台灣民歌運動走過半世紀，變化出今天台灣音樂的半壁江山，如林生祥（圖）的客語民謠。（資料圖片／陳嘉元攝）

其實，種子在1999年林生祥與鍾永豐組建客語樂團「交工樂隊」就開始埋下。「交工樂隊」出版的兩張專輯《我等就來唱山歌》和《菊花夜行軍》關注鄉土、介入現實，現在已經成為台灣民謠搖滾的經典，為他們收獲過金曲獎最佳作曲、最佳製作和最佳樂團等重要獎項。

最關鍵的是，它們啟迪了很多後來的客語創作，比如說本文要提及的本屆金曲獎最佳客語歌手獲獎者米莎，就是在大學時聽了姐姐買的一張《菊花夜行軍》，開始感悟音樂裏的一種「故鄉感」。

米莎的《戇仔船》獲得第三十一屆金曲獎的最佳客語專輯。（Getty Images）

2003年交工樂隊解散，林生祥與鍾永豐組成「生祥與瓦窯坑3」樂隊，2012年改名「生祥樂隊」，經歷《臨暗》、《種樹》等藝術實驗味道較濃作品，在2013年至今推出「我庄三部曲」：《我庄》、《圍庄》和最新的《野蓮出庄》，是為林生祥客語音樂事業的一個巔峰，也是他們在音樂上多方求索的一次集大成。

與林生祥同輩的重要音樂人還有羅思容，她和他就像是上世紀六十年代美國民歌運動裏的Joan Baez與Bob Dylan，歌曲極具詩性的深遠寬容；而比林生祥稍大的客語重要歌手是黃連煜，他曾經和陳昇創立「新寶島康樂隊」，近年個人出版多張客語專輯；至於年輕一代的新銳，就是米莎、黃子軒等。

2020年是封閉的一年，台灣疫情輕微，音樂人得以潛心創作，結果在這一年底，我聽到了兩張誠意滿滿的作品：米莎的《戇仔船》和生祥樂隊的《野蓮出庄》。

到底這兩張作品有什麼吸引之處？兩者又如何展現出客語民謠的魅力？詳細內容請閱讀《香港01》周報全文。

上文節錄自第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《野蓮與妖花：兩種客語民謠》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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