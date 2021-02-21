【書評．黑暗巨塔】德銀「華爾街化」的教訓

撰文： 陳子煒 最後更新日期： 2021-02-21 16:00

《黑暗巨塔：德意志銀行—川普、納稅背後的金主，資本主義下的金融巨獸》是美國著名金融記者大衛．恩里奇（David Enrich）繼《蛛網》（The Spider Network）後，又一本基於真實事件反映西方金融業黑暗面的著作。恩里奇先後於《華爾街日報》及《紐約時報》工作，曾領導調查團隊活躍於倫敦與紐約之間，這確保了其著作有第一手資料的珍貴價值。

本書的基本脈絡是以艾德森．米契爾（Edson Mitchell）及威廉．布羅克斯密特（William Broeksmit）等幾位德意志銀行（Deutsche Bank，以下簡稱德銀）高層的經歷作為故事線，講述他們為德銀打入美國資本市場作出的「貢獻」。最終，這間有百多年歷史、象徵着舊帝國的銀行，被改造成今日於華爾街追逐盈利的投資銀行，甚至為了利益不惜鋌而走險，參與不法行為。

隨着主角之一的米契爾於2000年因飛機事故喪生，以及另一位主角布羅克斯密特在2014年自殺身亡，整個故事本應在不為外人所知的情況下落幕，但布羅克斯密特的自殺顯然並不尋常，後來通過他與心理醫生的對話，的確也證實他是因懼怕遭到調查而畏罪自殺。

爆料時機存有蹊蹺

2019年，布羅克斯密特的養子華爾（Val Broeksmit）在本書作者等人的幫助下，向美英聯合調查部門交出父親留下的機密文件，當中揭露了德銀疑似參與了違反美、英禁令，幫助俄羅斯資金流入西方市場，以及與當時還未成為美國總統的特朗普家族之間一些不為人知的秘密。

無可否認，華爾的行動時機及《黑暗巨塔》所載故事揭露於人前，難免令人質疑帶有特定的政治目的。首先，華爾在養父自殺五年後才向美國聯邦調查局（FBI）提供資料，時間頗為長久，卻沒有合理解釋，不禁令人思疑背後是否有更深的動機。

此外，華爾的爆料發生於2019年初，正好是特朗普任內面對第一個政治難關的時候。當時，對特朗普的質疑聲音正因為民主黨在2018年中期選舉取得眾議院多數，以及華爾街勢力對特朗普對華貿易戰愈發不滿，而達到高潮。

民主黨在重奪眾議院控制後，在2018年12月重啟對特朗普2016年總統選舉「通俄門」的調查。而在調查開始不久後，華爾便主動提供指控特朗普家族通過德銀與俄羅斯有疑似非法金錢來往的資料，時機也難免過於巧合。

2008年，華爾街爆發金融海嘯，引發了整個東歐的信貸危機。（資料圖片／Getty Images）

在布羅克斯密特自殺的2014年，對大多數美國人而言，特朗普只是一位知名的企業家及電視主持，在國際上的知名度也不算高。那個時候，德銀與特朗普的故事頂多不過是揭穿德銀有可能違反美國禁令幫助俄羅斯，而當中有一些美國人參與，德銀和相關的人可能會受到進一步調查，但要論其影響也就不過如此而已。而在2019年才披露這些資料，其影響則有天壤之別，因為這將遠不只是一間投資銀行是否違規的問題，也關乎特朗普的「通俄門」調查是否成立，有可能會左右他是否會被彈劾，對美國以至整個世界的政治局勢將有深遠的影響。

極端資本主義的腐敗

即使本書面世帶有一定政治目的，但這點並不能抹殺整部作品的價值。正如作者恩里奇於文中反覆提及，德銀的故事給我們展示了一個至為經典的極端資本主義腐敗過程，它起初是一所擁有濃厚德國色彩的銀行，辦事小心謹慎，有點守舊，其業務主要是為德國企業作融資，因此，這也局限了它的發展規模無法超越德國之外。

對比起當時在世界上知名的美、英跨國投資銀行如美林（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（J.P.Morgan）等而言，德銀無論在規模或名聲上均是望塵莫及。

從上世紀九十年代起，德銀的掌舵人為了躋身國際，與歐、美同業比拼，開啟了由米契爾主導的改革。這場改革的結果是，德銀本部雖然仍留在法蘭克福，但營運中心卻遷到了倫敦和紐約，業務改由投機性衍生產品主導，讓整間公司漸漸去德國化而走向華爾街化。

直到二十一世紀，德銀已縱身一躍成為不亞於同儕的知名美式投資銀行。無論德銀是否真的捲入特朗普家族與俄羅斯的關係當中，又或者是德銀近日已鑑於美國衝擊國會之亂表明中止與特朗普家族的合作，這個發展方向本身都至為明顯。

套用作者的話，德銀已跟其他華爾街投行一樣，成為一心盲目追求盈利與回報的金融巨獸。這些投行不斷以資本主義追求利益、為股東創造回報作辯解，但它們實際上所做的事不過是依靠資本投機掠奪財富，它們帶來的資本於金融體系不斷空轉，卻不能直接落到實體經濟之中。

對比之下，德銀與特朗普及俄羅斯之間的醜聞似乎顯得並沒有多麼重要，對資本巨獸的警告也許才是本書最大價值所在。這樣的資本主義到底是否真的能像新自由經濟主義所言，透過促進經濟效率改善眾人生活質素？我們不得不對此打上一個大大的問號。

《黑暗巨塔》 副題：德意志銀行—川普、納粹背後的金主，資本主義下的金融巨獸 作者：大衛．恩里奇（David Enrich） 譯者：劉道捷 出版：堡壘文化（台灣） 出版日期：2020年9月

上文節錄自第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《《黑暗巨塔》 德銀「華爾街化」的教訓》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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