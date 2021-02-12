撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-02-12 15:00

農曆新年是傳統旅遊旺季，很多人都愛趁農曆新年長假期一家大細去旅行。今年因為新冠肺炎疫情，旅遊業幾乎癱瘓，更有旅行社因市道不景裁員。除了旅遊業界風聲鶴唳以外，大概很多香港人都沒試過這麼久沒去旅行。 不過，沒法旅遊不代表沒有地方可以去，香港其實有很多值得一看的風光，只是平時我們沒有發現，這個無法離港的農曆新年假期，反而給人一個探索香港的機會。然而，享受大自然風光的同時，切記做個有公德心的市民，戴好口罩，還有把垃圾帶走。

【行山】陰天山野之行 尋找女神山

好久沒邀約朋友行山。天文台預報出行當日，天陰多雲，朋友隨即取出一份「陰天路線名單」，選了大家都不曾走過的尖風山作為目的地。所謂「陰天路線名單」，即景色較遜，或是以探尋歷史文化為主的路線行程。即使天氣不佳，也不會令遊興大減，「損失」不會太大。綜合網上資料，此線的風景點只有一個，餘下路程皆在密林之下，景觀欠奉，是故自動入選。

尖風山標高346米，英語喚作Hebe Hill。座落其北的葵坳山（Lower Hebe Hill），以及東北面的百多米高山頭（Hebe Knoll）和內海白沙灣（Hebe Haven），均以「Hebe」為名。

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【綠色旅遊】本地六角柱石媲美冰島 發展生態遊能助港轉型？

為開拓多元旅遊，港府近年致力投資綠色旅遊，吸引旅客到訪「香港後花園」，欣賞獨特的自然風貌。許多人說，綠色旅遊總算「起步」了；可是，除了宣傳之外，它還需要怎樣的政策配合，才能達致可持續發展？它又能否帶領業界突破過度依賴旅客消費購物的結構困局？

聚集的人群，打破了觀塘公眾碼頭的寧靜，吸引部分路人駐足圍觀。身穿淺棕色制服的謝宇德，正忙於逐一和團友打招呼、分發救生衣，並介紹此行的導遊Raymond。他說，像Raymond般取得認可地質公園導賞員 （A2G）資格的，全港只有四位。

這個導賞團的16名團友將欣賞到不一樣的香港。大約兩小時的遊覽過程，各人會登上時速二十多海里的噴射快艇「ECOJET」，從觀塘公眾碼頭「飆」往位於西貢海域的甕缸群島及糧船灣，沿途聽着Raymond講解海岸防衛歷史、香港市鎮的發展以及地理知識等。

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【旅遊寒冬】探討深度本地遊 可成未來發展方向

隨着世界旅遊元素漸趨多元，旅客由以往單純追求購物體驗，慢慢轉向追求更具個性化的深度本地遊。商務及經濟發展局2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》（《藍圖》）中，更明確訂下了四大策略，當中包括大力培育及拓展具本港及國際特色的旅遊項目，具體地將綠色旅遊、文化遊、古蹟遊及創意旅遊等深度遊項目納入未來五年的目標中。有論者批評，當局推廣深度遊的策略失當，造成多年來有種力有不逮的感覺，未能成功吸引各地旅客關注。

香港旅遊業存有大量痂結，當然不是新鮮事。有人將責任歸咎於旅遊發展局，指摘當局的宣傳策略失當，未有將香港獨特面貌向國際旅客宣示，造成深度遊多年來都被投閒置散。

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【行山】上得山多終遇狗

新界的鄉郊地帶，村子尤多，當中不少還混雜着工業工場和露天倉庫等場所。狗隻既是寵物玩伴，又是盡責的看門犬。為防盜賊入屋爆竊，減少陌生人擅闖私人地方造成滋擾，鄉郊村民和工場負責人都愛養上一兩條狗。香港每年均有逾千宗狗傷人的事件，縱然各有原因，但從數字可見，這類事件甚為普遍。

村狗比野生動物更難以應付。村狗有時會聯群結隊。狗群的首領會像黑幫老大般領着小混混到處耀武揚威。有一回路過東丫村正要離開時，一條黑狗突從屋後竄出。一聲呼召，兩條黃狗隨即應聲而至。老大猛吠，尾隨的黃狗也跟風敷衍着吠。意思就是老大的敵人便是自己敵人，先擺出姿態再說，毫無自由意志。那副德性，像極今日的政客。

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【行山】「秘景」綠蛋島人潮湧現 媒體節目要負上責任？

電視節目《東張西望》去年介紹「爛排」（坊間稱「綠蛋島」）引起極大迴響。網民群起抨擊，認為節目將平時較少遊人到訪的地點廣泛曝光，會導致民眾蜂擁而至，造成環境破壞。

破壞環境的遊人本該負上最大責任，但網上的言論幾乎一面倒把矛頭指向該節目。那麼，公開郊遊地點真的如此罪大惡極？

全文：https://ebook.hk01.com/article/3018

疫症爆發，行山的人數劇增，山上遺留的垃圾量也隨之急升。近月訪港旅客幾近絕迹，這回難再推卸責任，諉過於他人。

十七年前，沙士一役曾出現過相似情況。遊人醜行盡現，垃圾遍山的新聞頓成熱話。瘟疫總會消退，行山熱潮也會減退，自發的清理活動亦然。歷史總是不斷的重演，但最令人感嘆的是，香港人善忘，對環境的關注很快會被輪轉的訊息淹沒，成為一則舊聞。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2053

【行山】自然環境遭破壞 山林美好不再？

抄進小路，我們一行四人朝大帽山山頂進發。剛才還偶見陽光，此刻已是強風挾雨。急陡狹窄的山路上，數頭壯健的黃牛帶着幼崽在閒步晃蕩。牠們瞟了幾眼，眼神像在對我們說：「急什麼啊？」回頭又再慢慢啃草。儘管衣衫盡濕，寒意逼人，我們還是在牛群後緩緩尾隨了半小時，才伺機在山徑較寬處側身而過。跨過峰頂後，隨即便沿石蹬小路下走往梧桐寨。

一路上遊人甚少。來到著名的主瀑，更是四野無人，環境清靜。還未及細賞瀑布的姿色，一件細小突兀的白色物件瞬即吸引了我的注意。只見一枚煙蒂在潭前的水面上漂浮，隨着水波微微顫動。旁邊的亂石間，還另外散布着兩三枚。

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【行山】盛夏攀飛鵝西脊 走過慈觀古道

香港群山中，以動物瑞獸賦名的山嶺眾多，當中屬禽鳥者亦為數不少。略舉數例，便有元朗的雞公嶺、清水灣的釣魚翁、大嶼山的鳳凰山，以及西貢的雞公山和鷓鴣山等。九龍半島一帶，則有飛鵝山。「飛鵝」一名，故令人困惑，其英語出處也耐人尋味。二十世紀初，英軍繪製的地圖曾標記此峰為「Chapmangliyang」。到底是以人物命名、以中譯英還是回譯，無可稽考。作為九龍群峰中海拔最高的山峰，現時飛鵝山被賦名「Kowloon Peak」（九龍峰），卻也合適。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2753

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