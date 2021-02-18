撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-02-18 17:24

在這股大大小小的衛星發射潮流下，未來軌道上的衛星只會有增無減。哈佛－史密森天體物理學中心的天體物理學家Jonathan McDowell指出：「目前有超過3,000枚衛星在軌道上。去年發射的衛星數量超過1,200枚，是前一年的兩倍。（SpaceX上月底破紀錄），單次衛星發射數量是過去一整年的總發射量。所以，軌道真的愈來愈擁擠。」

承接上文：【科技．未來】升空成本大跌 小型衛星當道？

多個大型星座計劃正在展開，軌道上的衛星將會大量增加，例如SpaceX預計需要共42,000個衛星完成星座Starlink。（SpaceX）

製造垃圾與光害

英國天文學會聯合會主席Paul Daniels說，這情況會令日後的衛星發射愈來愈困難。更危險的是，可能會出現所謂「凱斯勒症候群」（Kessler Syndrome）。類似2013年電影《引力邊緣》（Gravity）情節，過分擠逼的軌道上發生碰撞後，形成的碎片或所謂太空垃圾會再引發連鎖碰撞，最終令軌道無法使用。美國德州大學奧斯汀分校航天工程副教授Moriba Jah認為，現時仍未到這一步：「如果我們不是每隔幾周就發射一次，不過分打擾大自然，我們應可達到某個平衡狀態。」

天文學家擔心，太多衛星會阻礙觀測研究。圖為智利托洛洛山美洲際天文台拍到Starlink衛星遺下的光痕。（NOIARL）

這些衛星還會構成另一種污染。當衛星太多、太亮，天文研究拍攝影像時，它們也會一同「入鏡」，影響影像質素和破壞研究數據。McDowell解釋，天文學家用望遠鏡長時間曝光拍攝星空的影像，這些衛星可能會阻擋天文學家想要研究的物體：「衛星穿過望遠鏡的視野只有幾秒鐘，但我們用相機拍攝的曝光時間非常長，所以，那幾秒鐘就已經毀了整段10至15分鐘的曝光。」

監管才是長遠之策

對於這些問題，衛星業者或科研機構嘗試用新科技解決。SpaceX最先的應對方法是嘗試改用「暗衛星」（DarkSats），在原有版本的衛星上加了深色塗層來減少反光。SpaceX聲稱暗衛星能夠減少約55%反光。SpaceX在去年6月其中一批Starlink衛星發射中再另闢蹊徑，試用「遮陽板衛星」（VisorSat），希望將Starlink衛星的亮度降至7（數字愈大愈暗）或更暗。但Seitzer在上月中的美國天文學會會議上說，觀測顯示，衛星的平均亮度為6.5，仍未達到SpaceX的目標。

衛星業者及太空機構正在嘗試各種新科技應對污染問題，例如SpaceX正改用VisorSat減少陽光反射，惟有學者認為，長遠真正解決方法必須依靠國際監管。（SpaceX）

至於太空垃圾，更多意念仍在測試，日本公司Astroscale預定在3月展開ELSA-d任務，測試三種清理技術。瑞士公司Clearspace更在去年11月獲歐洲太空總署頒發合同，預定2025年展開全球首個清理任務，以一個類似夾娃娃機的爪，嘗試抓住一個大約是洗衣機大小的軌道碎片並拖回大氣層燒毀。

然而，一些專家認為，不能夠只寄望新科技解決光害和太空垃圾的問題。正如英國諾森比亞大學太空法律與政策教授Chris Newman指出：「我認為最大的問題是，根本沒有任何就着夜空而設的法律保護。」例如，在美國授權互聯網衛星使用和發射的FCC表示，授權許可的條件中，並不包括相關公司需要防止天文觀測受到干擾。McDowell希望，FCC、美國聯邦航空管理局（FAA）和聯合國能修訂、制訂衛星法例，將這種影響也納入考慮。Jah則主張，長遠解決方法必須包括發射管制。

（節錄）

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《衛星發射潮掀起 是時候正視太空污染問題了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

252期《香港01》周報精選內容：

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