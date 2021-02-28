【金球獎】古董評審無視現實　遺珠之作不該被遺忘

撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-02-28 13:00

金球獎結果將於今年3月初揭曉，儘管此獎並非由業界人士投票選出，多年來卻一直深受關注，儼然成為美國電影學會之外最具影響力的電影獎。近年有評論提出反思，皆因金球獎評審團是一個相當封閉的群體，成員們幾乎不會在傳媒上發聲，真正有聲量的影評與業界記者反而很難有話語權。美國的社會思潮愈演愈烈，金球獎這些年的賽果卻愈見中庸，多少令人失望。想不到，今年第78屆金球獎的提名名單更讓人難以置信。

與此同時，史派克．李（Spike Lee）的作品《誓血五人組》卻完全落空。這部電影講述幾位越戰退役黑人軍人回到舊地探尋記憶的過程，故事在今昔之間穿插，純熟地處理身份認同與戰爭創傷等議題，想不到金球獎完全不領情。即使是表現出色的配角查域．保斯曼（Chadwick Boseman），也與男配角提名失諸交臂，算是本屆金球獎的最大遺珠。

講述越戰退役軍人的《誓血五人組》成金球獎最大遺珠。（電影劇照）

在黑人故事題材中，金球獎向《藍調天后》及《邁亞密的一夜》予以肯定，卻忽略了《誓血五人組》這部佳作。不僅於此，去年有口皆碑的幾部黑人題材作品，金球獎也不聞不問，例如，講述黑人女性創作者困境的《女人四十做Rapper》及寫實風格強烈的愛情成長電影《Premature》。這幾部被刻意忽視的電影，偏偏都與當下的黑人處境相關。《藍調天后》及《邁亞密的一夜》兩齣作品皆為過去式，分別發生在上世紀二十及六十年代。金球獎似乎對作品的尖銳批判性及現實意義都無動於衷。

韓裔導演鄭李傑的《Minari》在辛丹斯影展上成績驕人，卻在金球獎上僅獲最佳外語片。

在亞裔題材上，金球獎也相當冷淡。韓裔導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）的《Minari》在辛丹斯影展成績驕人，上映後獲得全美影評交口稱讚，片中美籍韓裔男星史蒂芬元（Steven Yeun）及尹汝貞的表演也非常出色。令人詫異的是，金球獎將這部片歸類為最佳外語片，如此一來，《Minari》無緣競逐最佳電影，在演員獎提名上也全部落空。細探故事內容，卻發現該片講述韓國移民在美國阿肯色州生活的經歷。金球獎曾經讓大量非英文對白的《巴別塔》及《希魔撞正殺人狂》入圍電影獎，本次難免被責問何以區別對待。

電視劇類別同樣欠缺專業，HBO的力作《反美陰謀》被忽視。

今屆電視劇類別的提名同樣欠缺專業，評審們似乎只留意到去年大熱的《后翼棄兵》，劇本極度精彩的《上帝之鳥》（The Good Lord Bird）及《美國夫人》（Mrs. America）僅角逐演員獎。HBO悉心製作的《反美陰謀》（The Plot Against America）亦無人問津。這部劇集改編自著名作家Philip Roth的同名小說，從猶太家庭的視角描繪一段虛構歷史。劇集帶領觀眾走入平行時空的美國新澤西州，故事假設在四十年代一位親納粹反猶太的政治人物成為總統，通過魔幻現實的戲劇張力，呈現出種種意料之外又情理之中的可怕後果。

上文節選於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）影評《古董評審無視現實 遺珠之作不該被遺忘》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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