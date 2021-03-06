撰文： 李美 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

《拆彈專家2》勇奪戲院重開後的票房冠軍，商業上先贏一仗。無疑，這是娛樂性十足的爽片，媲美荷里活拍攝的動作巨製，動作片愛好者肯定過足戲癮。可惜，電影也犯上彼岸商業片粗枝大葉的毛病，人設上充滿硬傷，令電影效果大打折扣。

《拆彈專家2》（電影劇照）

電影雖然掛着「拆彈專家」牌頭，但如近年「竊聽風雲」、「殺破狼」，以至新上映的「狂舞派」系列般，除了保留個別核心設定，以及幕前幕後班底大致相同外，新作故事基本上與首集毫無關係，故可當成獨立片觀賞。

顧名思義，本片圍繞炸彈危機——更準確言，乃圍繞核彈危機！相關設定常見於荷里活片，在港產片上卻絕對鮮見，故電影宣傳也毫不忌諱，既不視為懸念，更加捧為賣點。畢竟，核彈危機能夠在香港舞台上演，本地觀眾肯定倍感親切。最親切的，正是將荷里活的災難式奇觀，套用到香港各大地標。

由《無間道》到《門徒》，劉德華都是出演奸角，但此片卻要強加光環，影響所及，連劉青雲也欠缺發揮，女主角倪妮縱非花瓶，也淪閒角。即使當中有激烈的衝突場面，卻僅予人灑狗血之感，完全沒有細膩可言。

+ 2 + 2 + 2

亞洲電影力求西化已是近年大勢，由香港到內地及韓國等地都樂此不疲地開拍大片，商業成績不時破紀錄。不過，一味西化是否有益？會否令影業走上千篇一律的死胡同？而且，要體現真正的香港味道，不是形而下地以香港為佈景，否則只是有形無實的高成本巨製而已……（節錄）

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）影評《《拆彈專家2》港產災難片失手 重蹈荷里活覆轍》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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