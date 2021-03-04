撰文： 黃伯農 最後更新日期： 2021-03-04 17:30

1月下旬，美國國土安全部向全國地方執法部門發出「國家恐襲警告」（national terrorism bulletin warning），指1月6日在國會山莊發生的親特朗普暴亂或已使極端主義者更大膽，不排除將有更多暴力襲擊，藉此反對政府權威和阻止總統權力過渡。美國國會國土安全委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）認為，警告將近年境內不同種族暴力事件串連在一起，反映聯邦政府已正視極右組織所造成的國家安全威脅。

本文先梳理國會山莊暴亂事件的特點，後追溯近年「白人至上恐怖主義」的起源和發展。由於白人至上恐怖主義已現全球化趨勢，國際社會需在西方及其他地區內合作進行跨境防治工作和深度打擊。

首先，在國會山莊武裝衝突中，有人揮舞十九世紀美國內戰時堅持蓄奴政策的南方「美利堅聯盟國」（Confederate States of America）的旗幟，也有人穿着印有納粹德國奧斯威辛集中營標誌的衣物，反映有參與者認同極右白人至上主義和種族暴力。

2021年1月6日，數以千計的特朗普支持者衝擊美國國會大廈，圖為部分特朗普支持者在國會大廈前與警察對峙。（資料圖片／Getty Images）

第二，縱使聯邦調查局（FBI）和其他國安機構事前一再發出警告，國會警察局卻嚴重缺乏準備。這不單反映執法部門領導層的疏忽，也可能涉及政治陰謀。1月6日當日，只有60名暴徒被捕，數目相當於警察的受傷人數，反觀去年6月1日在首都華盛頓出現的「黑人的命也是命」（BLM）示威活動，執法部門對兩起事件的處理手法有明顯差異。在BLM示威活動中，特朗普政府共派出6,000名執法人員，也動用國民警衛隊的直升機。當晚有300人被捕，但示威者未有行近國會山莊或白宮。

第三，美國的執法部門早已被白人至上主義組織滲透，並受其意識形態影響。有證據顯示，當日有警察和退伍軍人直接參與暴亂，而黑人警察則不斷被貶稱為「黑鬼」。有最少兩名國會山莊警察和其他人士被停職接受調查，他們都被懷疑在是次武裝政變內扮演角色。可見，白人至上恐怖組織已滲透進美國執法部門和軍隊

極右組織Proud Boys相信絕對的自由主義，並聲稱與白人至上主義組織沒有任何聯繫。（資料圖片／Getty Images）

威脅起源於美國西部

究竟白人至上恐怖主義是如何發展到今天能擁有發動暴亂和武裝政變的能力？其實，2008年奧巴馬成為美國首位黑人總統，已使不少西方白人感到威脅，增加了白人至上主義者的能量。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第254期《香港01》周報（2021年3月1日）《國會山莊事件發出警號 白人至上主義是新全球安全威脅》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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