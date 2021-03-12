撰文： 齊因 最後更新日期： 2021-03-12 13:30

又逢「三八」國際婦女節。近年來，隨着女性經濟和社會地位不斷提高，「她經濟」（She-economy）在多個消費領域崛起，放眼華語影視圈，無論是被拍攝的對象，還是攝影機後的製作班底，女性的話語空間與主導意識愈來愈大。 「她題材」的蔚然成風，與女性受眾正在覺醒的平權意識相輔相成，教導她們更愛自己，不僅是個人議題，更是社會議題。

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論及2021年最亮眼的女性題材作品，非內地知名喜劇演員賈玲首次執導的《你好，李煥英》莫屬。

這部以她早逝的母親李煥英命名的電影，自年初一橫空出世以來，以笑中帶淚的情節打動萬千觀眾，不僅力壓《唐人街探案3》，成為春節檔內地影壇的黑馬，至3月7日，更超越《流浪地球》位列中國影史票房第二名，突破50億元人民幣票房。此傲人成績，讓初出茅廬的賈玲，有望挑戰2017年《神奇女俠》導演派蒂．珍金斯（Patty Jenkins）創下的8.2億美元票房紀錄，成為全球最賣座的女導演之一。

《你好，李煥英》劇照。

這顯然是連初執導演筒的賈玲本人也沒有料想到的意外，這位胖胖的女諧星曾開玩笑地許諾：「如果票房30億就瘦成一道閃電」，春節假期檔期仍未完，立下的目標就輕而易舉地實現，箇中緣由，除了疫情過後的報復性觀影，更重要的是對母親真摯的緬懷：她曾數次在媒體前表白，自己不是為了當導演而拍李煥英，而是為了講述母親李煥英的故事，從零開始學習拍電影—考上中央戲劇學院沒多久，19歲的賈玲接到來自家鄉湖北襄陽的電話，李煥英從秋收的拖拉機上墮下不治，再無機緣看到女兒學有所成、登台演戲，自此，賈玲「所有的快樂都缺了一角」。

和母愛的力量一樣強大的，是女兒這份「子欲養而親不待」的遺憾和追憶，讓賈玲卸下喜劇演員逗樂觀眾的面具，一心一意講好母親的故事，重構淳樸的上世紀八十年代，還有李煥英那爽朗溫柔又生機勃勃的少女時代。

故事敘述談不上多少技巧：一場車禍，一事無成的高中生賈曉玲（賈玲飾）從2001年高考失利的下午，穿越到1981年的勝利化工廠，她自稱省城二姑家表妹，與女工李煥英（張小斐飾）成為閨蜜，從未讓母親驕傲一次的她，想改變既有的歷史，「我來你高興嗎？我能讓你更高興。」

上文節錄自第255期《香港01》周報（2021年3月8日）《粉紅色的枷鎖 華語影視劇女性形象的三重迷思》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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